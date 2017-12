CC.OO. y Defensa da Sanidade denuncian colapso en las urgencias de Vigo

El sindicato Comisiones Obreras y la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública han denunciado este martes el "colapso" y "masificación" del servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), lo que consideran que "no es un problema puntual"; si bien el Sergas ha mantenido que se abren camas de acuerdo con las necesidades.

El secretario xeral de CC.OO.-Sanidade, Ángel Cameselle, ha indicado que el servicio de urgencias amaneció este martes con 28 personas en espera de ingreso, las cuales ascendieron a 30 a media mañana (sobre las 12:00 horas). Tras ello, ha reconocido que se agilizaron las hospitalizaciones y sobre las 14;00 horas había "menos de 15" personas esperando.

Se trata de una situación "parecida" a la de este lunes, cuando "más de 30 personas tenían orden de ingreso pero no tenían cama". En este marco, Cameselle ha insistido en que "las camas tienen que estar todas operativas, no solo para urgencias, también para atender a las personas en lista de espera", pues la de Vigo "es la mas grande de Galicia y de las mas grandes de España".

Además de recalcar que este no es un problema puntual, ha advertido que "las urgencias van a seguir creciendo", porque hasta ahora la afluencia de pacientes no ha sido la habitual para esta época, si bien "han empezado a llegar y lo normal es que vaya a mayores". "Hay que prever, no esperando acontecimientos y esperando a abrir camas", ha sellado.

También la Asociación para a Defensa da Sanidade Pública ha remarcado que los "colapsos" en urgencias son "periódicos" y los advirtieron "hace tiempo", tras la reducción en 600 camas del proyecto inicial del nuevo hospital. "Los recortes realizados por el Sergas para ahorrar gastos a la concesionaria, hacen que el nuevo centro no responda a las necesidades", ha aseverado.

En este sentido, después de recordar que también se opuso al cierre del anexo del antiguo Hospital Xeral, ha exigido la recuperación del Hospital Álvaro Cunqueiro para la gestión pública, acometer obras de reforma y ampliación de las urgencias, y hacer una planificación urgente de un servicio de urgencias extrahospitalario dotado de todos los recursos necesarios.

Respuesta del Sergas

En respuesta a estas cuestiones, el Sergas ha comunicado a Europa Press que a las 8:00 horas de este martes había 27 pacientes pendientes de ingreso, todos ellos con cama asignada y que fueron subidos a planta "a lo largo del día, a medida que se iban dando altas".

A colación de ello, ha explicado que este lunes se atendió en urgencias a 428 pacientes adultos, lo que supone casi 100 personas más que la media diaria -335 pacientes-; y de ellos, el porcentaje de ingresos ascendió al 22,13 por ciento, frente al 15 por ciento de media.

En todo caso, el Sergas ha mantenido que la Gerencia del Chuvi ha estado "tomando medidas toda la mañana de hoy para priorizar la hospitalización", entre lo que se incluye el desdoblamiento este martes de 10 habitaciones individuales en el Álvaro Cunqueiro.

Además, ha remarcado que este centro hospitalario "tiene margen de crecimiento en función de las necesidades asistenciales; es decir, que se tiene la disponibilidad de incrementar las camas si las necesidades de ingreso lo requieren".