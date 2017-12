Un icono "hippie" con matrícula de Vigo

A Janis Joplin no le gustaba el blanco de su Porsche 356 y encargó a su amigo Dave Richards que lo pintara. Su atrevimiento fue tal, que el vehículo se convirtió en todo un icono hippie. Algo parecido le ocurrió a un coleccionista de coches de la ciudad, que encargó una réplica del psicodélico coche de la cantante estadounidense y que ya rueda por Vigo

Los fans de Janis Joplin lo reconocerán a primera vista. Y los que no lo sean, no se quedarán indiferentes cuando pase a su lado por Vigo el psicodélico Porsche 356 Cabriolet de la legendaria cantante de rock and roll y blues. Por supuesto, no es el auténtico. Pero encontrar una mínima diferencia con la obra original, bautizada como "Historia del Universo", les costará mucho. "Es una réplica perfecta. Mejor incluso que el suyo", presume con orgullo Manolo Otero, a quien un coleccionista de coches de la ciudad encargó realizar esta maravillosa explosión de colores sobre cuatro ruedas. "¿Te atreves?", le preguntó su propietario hace ya más de un año mostrándole en su smartphone la famosa fotografía de la cantante estadounidense sentada sobre el capó de su Porsche. Un modelo del que se enamoró y acabó convirtiendo en icono hippie pese a que en una de sus canciones más famosas pedía a Dios que le comprara un Mercedes-Benz. "Dalo por hecho", le contestó Otero con la seguridad de sus más de 30 años de experiencia restaurando clásicos. Hoy ya rueda por las calles de Vigo.

El vehículo, del año 1963, fue adquirido en 2014 por su actual dueño. Llevaba mucho tiempo detrás de este modelo. Y por fin lo acabó encontrando. Pero no muy lejos. Lo adquirió en Madrid por unos 90.000 euros. Antes había sido importado de Estados Unidos. Sin embargo en aquel momento Janis Joplin no rondaba por su cabeza. De hecho, tampoco se considera fan de la fallecida cantante estadounidense. Lo que sí hizo nada más recibirlo fue ponerlo en manos de su mecánico de confianza. "El coche estaba en muy mal estado. Malamente podía circular. Lo tuvimos que desmontar y reconstruir por completo. Le sacamos hasta el último tornillo", recuerda Otero. Y fue entonces, con el Porsche ya en plena cirugía, cuando a su dueño le entró la inspiración hippie y decidió encargar lo que él mismo califica de forma irónica como "gamberrada".

Pero antes de ponerse a pintarlo, tuvieron que rehacerlo. Y la tarea no fue fácil. "Hubo que encargar la realización de piezas de la carrocería, como las aletas. Tuvimos que hacer toda la parte mecánica de cero, y también restaurar la pintura para poner el blanco original, ya que el coche estaba pintado de rojo", recuerda el experimentado mecánico.

Pero al coleccionista vigués no le convencía aquel color tan apagado. Lo mismo le ocurrió a Joplin. Ella lo había adquirido en 1968 en un concesionario por 3.500 dólares. Adoraba aquel cabrio, pero no su estética. Fue entonces cuando pidió a su amigo Dave Richards que "revolucionara" aquella carrocería. Un encargo para el que se embarcó en un "viaje astral" hasta convertirlo en una obra de arte. El "Dave Richards" del modelo vigués es argentino y se llama Fernando González. "Es muy bueno e hizo un trabajo impecable. Casi todo con pincel y a ojo. Sin proyectar los dibujos en la carrocería", resalta Otero.

La tarea no era nada sencilla. Había que replicar multitud de dibujos: un cielo repleto de minúsculas estrellas, mariposas, medusas, una bandera americana desteñida, planetas, el Sputnik, valles, ríos, árboles, montañas, la sombra de un pequeño paseante, los rostros de Joplin y su grupo en una de las aletas delanteras... "Hubo un momento en que nos volvimos locos. Encontrábamos muchas fotografías generales del coche, pero no de cada detalle. Y eran muchos. Pero al final se consiguió. Hicieron falta seis meses, pero quedó impecable", presume el responsable de la restauración.

Otero no quería dejar escapar ni el más mínimo detalle. Y por ello replicó también la placa de matrícula de California VAN 990 del Porsche original. Pero su ambición fue más allá y hasta construyeron una tabla de surf a juego con la carrocería del Porsche.

1,5 millones de euros

Convertir este viejo Cabriolet en una obra de arte como la que es ahora no fue nada económico: 160.000 euros. Pero esta cifra se queda pequeña si se compara con los 1,5 millones por los que fue adquirido en una reñida puja entre siete personas en 2015 el vehículo original y que lo convirtió en el Porsche más caro de la historia.

Los vigueses tienen ahora la oportunidad de ver una réplica casi perfecta. Pero no lo tendrán fácil. "Cazarlo" en la calle, e incluso en alguna exposición, será difícil. "Por ahora solo lo hemos llevado a algún rally clásico y hemos rechazado algunas propuestas para una muestra. Quizás más adelante...", promete su propietario.