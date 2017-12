Vigo sale de la alerta por sequía tras las lluvias del "Ana"

Vigo sale de la alerta por sequía. El Concello asegura que, debido a las intensas lluvias registradas ayer, la ciudad ha salido de la situación de alerta en la que entró a finales de octubre debido a la escasez de precipitaciones a lo largo de todo 2017. Según los datos publicados en su web por Meteogalicia, el temporal "Ana" dejó el domingo en Vigo 65,6 litros/metro cuadrado; y en Fornelos de Montes, donde su ubica Eiras, el principal embalse que surte a la ciudad y la comarca, 163 litros/metro cuadrado.



Fuentes municipales apuntan que la presa se mantiene ahora al 71,4% de su capacidad, muy por encima de los datos anotados hace solo una semana, cuando estaba por debajo del 40%. Desde Praza do Rei apuntan además que "en breve" se llegará al 77,7%, el máximo permitido en esta época.



El director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, ya había avanzado a primera hora de la mañana que el volumen de agua almacenada en el encoro de Eiras ha pasado a ser el 72%, casi el doble de la registrada en el boletín hidrográfico de la semana pasada. "Está a punto de llegar al 80%, que es una base para tener suministro de agua garantizada", afirmó Rodríguez en los micrófonos de la Radio Galega.



El embalse duplicaría así el registro de la semana pasada, cuando alcanzó un mínimo histórico del 38%. El director de Augas de Galicia señaló que Vigo "estuvo a punto" de quedarse sin agua potable la semana pasada. Pese al bajo nivel de agua almacenada en Eiras, Rodríguez aclara que el nivel "no era extraordinario, pero sí escaso".





Roberto Rodríguez: "A auga do Concello de Vigo a semana pasada estivo en perigo de non acadar potabilidade. Pero o encoro de Eiras estaba ao 37%, o cal non era extraordinario, pero si escaso"