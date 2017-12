Do you speak galego?

Los asistentes al curso, en la Costa da Vela. // Duvi

Los "erasmus" de la UVigo no solo apuestan por la inmersión en la vida nocturna de la ciudad, sino también por empaparse de la cultura de la comunidad que los acoge durante una parte de su vida académica. Trece alumnos originarios de varios países, desde China a Perú pasando por EE UU, y matriculados en Filología y Traducción, Ingeniería Industrial, Económicas y Ciencias Jurídicas asisten desde el pasado septiembre al curso de lengua y cultura gallegas que organiza cada año el Área de Normalización Lingüística.

Los estudiantes tienen entre 20 y 23 años y proceden de Ucrania, Polonia, Reino Unido, Francia, Finlandia, Alemania, EE UU, Cuba, Perú y China. Y además de asistir a clases para aprender la lengua, la tradición y las costumbres de Galicia también realizaron excursiones durante estos meses para conocer localidades como Combarro, Tui o Ribadavia y enclaves naturales como la Costa da Vela o la 'fervenza' del río Toxa.

Según explica al diario digital de la UVigo la profesora Maria Fernández, los alumnos acabarán el curso con una "significativa mellora" en su dominio del gallego en parte gracias "ó seu grande interese por aprendelo".

"As clases de María son excepcionais, e nelas espertou a miña curiosidade por probar non só os diferentes pratos típicos, senón tamén os viños propios do país", relata al diario universitario la cubana Tamara Gutiérrez.