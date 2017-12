La Xunta detecta en Canido niveles de hierro que desaconsejan el consumo de agua y el Concello lo achaca a una obra

La Xunta podría valorar en las próximas horas si desaconseja o no el consumo de agua en Vigo, Moaña, Redondela y Soutomaior. Sanidade reveló esta mañana que ha obtenido una muestra con niveles de hierro por encima de lo permitido -además de una elevada turbidez- en un análisis realizado en Canido. Ayer a media tarde se comunicó ese resultado a Aqualia para que realice en un plazo de 24 horas sus propias mediciones, que deberá trasladarle mañana a más tardar.

En el caso de que los datos de la concesionaria viguesa coincidan con los de la Xunta, Sanidade ha avanzado que tendrá que desaconsejar el consumo del agua. No ha podido concretar, eso sí, si esa restricción se adoptaría solo en Canido o en el conjunto de la ciudad. Un protocolo similar se adoptará en Moaña, Redondela y Soutomaior, donde también se han obtenido mediciones por encima de lo permitido, aunque no en todos los casos el valor alterado es el hierro.

Al presentar los datos el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, recalcó que la planta potabilizadora de O Casal es competencia del Concello y que la infraestructura está "desfasada". "El Ayuntamiento sabe desde 2010 que tiene deficiencias estructurales", recalcó López-Chaves, quien censuró que las inversiones pactadas con Aqualia tras prorrogar su concesión se dedicasen a "losetas".

El Concello asegura sin embargo que los niveles de hierro detectados en Canido los ocasiona una obra en la carretera. "No se debe ni a la seca, ni a la planta depuradora; la Xunta lo sabe", recalcan desde Praza do Rei: "Feijóo sabe que estos registros no tienen relación con la potabilizadora, sino con el cambio de una tubería, pero es un vantajista, tramposo y mentiroso".

El Gobierno local asegura que "en condiciones normales" la planta de O Casal potabiliza agua para Vigo, Moaña, Cangas y Redondela "con resultados óptimos" e inciden en el carácter "supramunicipal" de la instalación. El Ayuntamiento recuerda además que la Xunta llegó a presupuestar una planta en Cabral en 2013 por un importe de 13 millones de euros. "Entonces tenía claro que debía asumirla el gobierno autonómico; ¿ahora quiere que pague Vigo la potabilizadora de Cangas, Mpaña y Redondela?"

Mensaje de tranquilidad

La jeta territorial de Sanidade, Ángeles Feijoo-Montenegro, coincidió en que la planta depuradora de Vigo "no garantiza los límites" establecidos, pero también insistió en transmitir un mensaje de tranquilidad. "No estamos en condiciones de alerta sanitaria", recalcó. Desde Sanidade se reconoció que Aqualia está enviando mediciones diarias, pero apostillaron que las muestras se toman directamente a la salida de la planta de O Casal. Aunque los resultados obtenidos allí no superan el umbral que desaconseja el consumo, sí superan lo que se considera deseable.

La consellería tildó de "parches" las inversiones realizadas en los últimos años en la planta potabilizadora y puso como ejemplo que el año pasado solo hubo dos meses en los que el nivel de turbidez estuvo en los valores que se consideran óptimos. "La planta está obsoleta", recalcaron. También concretaron que en caso de que se deba desaconsejar el consumo será el Concello el que tenga que comunicarlo. Si las mediciones de Aqualia no coincidiesen con las tomadas por la Xunta no se desaconsejaría beber agua del suministro y el organismo autonómico volvería a realizar un nuevo control el lunes.