La Valedora do Pobo abre una queja de oficio por el posible caso de acoso escolar en Valladares

La Valedora do Pobo ha abierto una queja de oficio para investigar el caso de posible acoso escolar del que alerta una familia en el colegio concertado plurilingüe Barreiro, en Valladares. Ante la Policía Nacional y la Consellería de Educación, han denunciado que dos compañeros de colegio de su hija de doce años se refieren a ella en tono despectivo en referencia a su corta estatura, consecuencia de una enfermedad pediátrica rara y grave.

En concreto, Laura sufre anemia de Fanconi, una patología que aparece en uno de cada 350.000 nacimientos y que solo se cura con un trasplante de médula, que ella recibirá de su hermana Gabriela. Puede afectar a distintos órganos y una de sus características más comunes y evidentes es la corta estatura. Esta niña de doce años no aparenta más de ocho.

"Enana" y "enana de mierda". Así asegura que se refieren a ella dos de sus compañeros de clase desde hace un par de años. Contra uno de ellos se dirige la denuncia que sus padres decidieron presentar a mediados de noviembre ante la Policía Nacional, cansados de esta situación y al considerar que el centro no estaba interviniendo de forma adecuada.

"Se dirige a mí diciendo cosas que no vienen a cuento", contaba Laura a FARO y explicaba que trata de no hacerle caso. "Pero llega un momento que me cansa", admite. Sus padres cuentan que percibieron que le estaba afectando cuando la niña empezó a poner excusas para no ir al colegio. "Me duele la cabeza, me duele la barriga, no me encuentro bien...", recordaba su madre.

Concienciación

La Consellería de Educación, en un primer momento, calificó el caso como una "situación contraria a la convivencia" e indicó que Inspección no tenía constancia de que se repitiera en el tiempo, sino que se trataba de algo "puntual". Los padres insisten en que es "reiterativo" y que hay otros padres y alumnos que lo pueden confirmar. Tras publicarse el caso, el colegio se comprometió con los padres a prestar mayor atención a estas situaciones. El progenitor de Laura, Manuel Míguez, explicaba que el deseo de la familia es que haya conciencia de estas conductas para que no le pase a otros alumnos.