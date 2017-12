Ideas innovadoras con carácter gallego

Agencias de viajes fuera de lo convencional, asesorías para que los emprendedores no dejen de recibir subvenciones, zonas de juegos infantiles de lo más singulares, buzones de correo inteligentes o una tienda de moda sostenible son algunas de las ideas que la próxima semana competirán por el Premio Joven Empresario y Joven Emprendedor que entrega la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Vigo. Ninguno de los 32 aspirantes supera los 41 años y muchos de ellos llevan meses e incluso años persiguiendo hacer realidad sus sueños. Ahora, con el negocio ya en marcha o a punto de hacerlo, todos presentan sus proyectos para mejorar el día a día de las personas de una manera innovadora y aprovechándose de las ventajas que ofrece el siglo XXI.

La crisis económica se llevó por delante negocios centenarios y comercios con pocos años de vida. También acabó con algunos proyectos que tan solo necesitaban un empujón financiero. A las que no pudo doblegar fue a las ideas emprendedoras de los más jóvenes. Ahora, con la recesión superada, muchos locales han conseguido abrir de par en par las puertas gracias a la habilidad de sus propietarios para encontrar en el mercado un hueco para sus productos. Treinta y dos empresarios gallegos se citarán el próximo miércoles en el Museo MARCO para pelear por el Premio Joven Empresario y Joven Emprendedor del año que entrega la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Vigo.



La era digital ha hecho que muchos proyectos estén orientados al mundo tecnológico. Gran parte de las candidaturas recogidas por AJE están enfocadas a internet, una herramienta que ya es indispensable en la mayoría de negocios. Gracias al desarrollo y cuidado de sus páginas web, los nuevos empresarios son capaces de contactar con clientes de todo el mundo desde un pequeño local en el centro de la ciudad o incluso desde el sofá de su casa gracias al teléfono móvil. Con el precio de los alquileres todavía elevado, muchos ya optan por digitalizar su tienda.



Todos los candidatos tienen en común su juventud, su vitalidad y sus ganas de hacer feliz a sus potenciales clientes. No han entrado en el mercado a priori para enriquecerse, sino que buscan dar pasitos pequeños y seguros haciendo algo con los que llevan soñando meses e incluso años.



Para el Premio Joven Empresario, los aspirantes deben tener menos de 41 años y ser propietarios mayoritarios o tener una participación superior al 20% de la empresa. Además, la sociedad debe estar constituida antes del 1 de enero de 2017. El galardón al que opta el ganador en esta categoría se divide en una cantidad en metálico, un bono para un programa de formación valorado en más de 3.000 euros y ofrecido por IESIDE, un diagnóstico y dirección financiera para la empresas durante seis meses de la mano de INFI Consultores y el acceso a la base de datos de Ardán durante un año.



Por otro lado, al Premio Joven Emprendedor podrán optar los candidatos que no superen los 41 años y que tengan un proyecto con sede social en Galicia. A mayores, el proyecto presentado debe estar a punto de ponerse en marcha o bien ser una empresa constituida después del 1 de enero del presente año. En este caso, el vencedor opta a un plan de viabilidad realizado por INFI Consultores y a un año de alojamiento gratuito y asesoría en uno de los viveros de Empresas de Zona Franca de Vigo (Porto do Molle, Baiona o A Granxa).



Además, se entregarán tres accesits a proyectos que destaquen por su innovación, su calidad o por su implicación en RSE (Responsabilidad Social Empresarial).



FARO ha conocido de primera mano 18 de los 32 proyectos que se presentan a los premios de AJE Vigo. Pero hay 14 más. Estos son: Blue Lion, de Borja Rodríguez; Tresce, de Antón Calleja; Fisioterapia Pejito, de Aida Otero; Informax, de Alberto Álvarez; Low Pressure Fitness, de Tamara Rial; Mi Nevera, de Mario Vidal; y Toni Pilates, de Antonio López, en la categoría de Joven Empresario.



En la de Joven Emprendedor también persiguen el galardón Catálogos para Empresas, de Eva Miranda; Isinac, de Bernardo Diéguez; Néboa, de Elena Coello; Oui Jane, de Violeta Bouzada; Wannacheck, de Paola Quintero; y Yaracán Galicia, de Julia Correa.



Estos premios suponen un impulso para todos aquellos empresarios que acaban de abrir un negocio, para los que están a punto de hacerlo e incluso para aquellos que dudan si dar el paso definitivo o no. Para todos ellos el mercado no deja de ser una trinchera en la que solo sobrevive aquel que se distinga por encima del resto, algo que obliga a desarrollar el cerebro y buscar soluciones ingeniosas a problemas que tienen los consumidores en su día a día.









Nicolás Rey // Asesoría Estudio Emprendedor

"Orientamos nuestro negocio a ayudar a otros emprendedores"

Entre los candidatos llama la atención el caso de Nicolás Rey, un emprendedor que ha orientado su negocio a ayudar a otros emprendedores. Por ello abrió una asesoría que pretende ayudar a que los jóvenes empresarios obtengan todas las ayudas posibles para llevar a cabo su proyecto. "Muchos no conocen todas las subvenciones que pueden recibir ni los pasos que deben seguir para no perder financiación. Nosotros nos especializamos en ese campo: ayudar a otros emprendedores que están empezando y necesitan un soporte económico", explica Rey, que cuenta con más de 170 clientes.





Loreto Fariña // Ático-E

"Queremos que la gente compre y quiera nuestros productos"

Tras dejar sus antiguos empleos, Loreto Fariña y Eva Sabucedo se conocieron en un curso de la Cámara de Comercio de la Zona Franca. Fue ahí donde decidieron abrir una agencia de marketing que busca potenciar el trato personal con el cliente. "Nos diferenciamos en nuestro sector porque nosotros trabajamos vocacionalmente. Lo que buscamos es que los clientes quieran los productos, no nos vale solo con venderlos", apunta Fariña, quien ha podido contratar a dos empleados más en el último año. "Pretendíamos ser una empresa que generase empleo y lo estamos consiguiendo", anota.





Estela del Pozo // Audrey and Me Shop

"Escapamos de la ropa made in China y somos muy detallistas"

Estela del Pozo se crió con su tía abuela, a la que muchos llamaban Audrey por su parecido con Audrey Hepburn. La joven emprendedora ha querido rendirle un homenaje y decidió bautizar su boutique de moda femenina con el nombre Audrey and me Shop. "Se lo merecía", destaca.



En su negocio busca potenciar las prendas españolas, ya que todos sus diseños están hechos en nuestro país. "Escapamos de la ropa made in China y tenemos una atención muy detallista", comenta esta aspirante, quien también realiza reportajes de moda mensuales con material propio.





Sabela Meijueiro // Brincadeira

"Perseguimos un espacio que aúne ocio infantil y adulto"

Decenas de padres en Vigo tienen que desplazarse en coche para encontrar una zona en la ciudad en la que sus hijos pequeños puedan jugar con otros niños mientras ellos conversan con otros progenitores. Por ello, Sabela Meijueiro, madre de una niña de 18 meses, quiere abrir un local de ocio infantil que tenga un espacio para los mayores. "Buscamos un lugar que aúne ocio infantil y adulto para que familias enteras puedan pasar el tiempo libre en un sitio seguro", señala la emprendedora. Ahora mismo está realizando un plan de viabilidad para conocer los posibles beneficios de su proyecto.





Emilio Domínguez // Edatec

"Las empresas deben cuidar el entorno que les rodea"

El cambio climático ha hecho mella en numerosas empresas gallegas. Cada vez son más las compañías que tratan de respetar el medio ambiente, aunque muchas de ellas no saben por donde empezar. Emilio Rodríguez ha creado recientemente la consultora Edatec, que asesora a firmas sobre cómo pueden llevar su actividad hacia la sostenibilidad. "Las empresas tienen que concienciarse de lo importante que es proteger el entorno y nosotros les indicamos la manera en la que pueden hacerlo", comenta Domínguez. Es especialista en estudios acústicos, estudios ambientales y en formación sostenible.





Carlos Bernárdez // Federópticos Bernárdez

"La terapia visual puede mejorar la visión de las personas"

Basta con darse un paseo por la calle para comprobar que un elevado porcentaje de los españoles utilizan gafas o lentillas. Carlos Bernárdez es óptico y está a punto de abrir un local que no solo se encargará de dispensar lentes de contacto. "Quiero introducir ejercicios de terapia visual en el día a día de mis clientes porque pueden servirles para mejorar la visión de una manera increíble", apunta este emprendedor gallego. Para Bernárdez, curar enfermedades también depende de un entrenamiento intensivo. "Está demostrado que algunas técnicas mejoran el conocido ojo vago o el estrabismo", asegura.





Iria y Zaira Rodríguez // Bob y Blue Viajes

"Se puede ir a Normandía y recorrer sus playas con un guía"

Organizar viajes cuando tienes hijos pequeños no es una tarea sencillo. Mucho menos si quieres hacer visitas que giren en torno a un hecho histórico de gran magnitud. Ambas cuestiones tienen su solución en Bob y Blue Viajes, una agencia que ha focalizado su oferta en ambas vertientes.



Iria y Zaira Rodríguez son las emprendedoras que organizan este tipo de salidas. "Todo el mundo puede, por ejemplo, viajar a Normandía y recorrer sus playas acompañado de un guía que le contará detalles que muy pocos conocen. O incluso pueden presenciar cientos de desfiles militares", comentan.





Borja Conejero // Del mar al plato

"Deseamos que todo el mundo disfrute de nuestro pescado"

El pescado de la ría de Vigo destaca por su calidad y su sabor. Solo unos pocos afortunados pueden disfrutarlo fresco, aunque gracias a Borja Conejero y a su socia Elena Gainzarín, cada vez son más los comensales que lo saborean día a día en todo el país. Su empresa, totalmente online, ofrece alimentos frescos a cualquier ciudad. "Deseamos que todo el mundo disfrute de nuestro pescado", indica el aspirante a Joven Empresario. El procedimiento es sencillo: un usuario selecciona el ejemplar que quiere, su peso y la forma en la que desea recibirlo y al día siguiente lo tiene en su cocina directamente desde la lonja.





Roberto Vidal // Factoría 3D

"Imprimimos en formato 3D pedidos de toda España"

Cada vez son más los jóvenes que han orientado su futuro hacia la impresión digital, un sector en auge que cada día tiene más competencia. Roberto Vidal abrió hace unos meses una tienda en la ciudad, aunque sus servicios no se limitan a los clientes que entran por la puerta de su local. "Hemos desarrollado una herramienta en nuestra página web que permite a alguien de otra urbe mandar su diseño para que nosotros le demos la forma que nos pida y posteriormente se lo enviemos a su casa mediante un servicio de mensajería", comenta Vidal. Acumula pedidos desde diferentes puntos de España.





Daniel Gómez // Funánbulos

"Nuestra prioridad es fomentar la creatividad de los niños"

Muchos niños y adolescentes tienen problemas a la hora de comunicarse, algo que no les permite desarrollar sus actividades diarias. Funámbulos ofrece un asesoramiento privado para que todos los usuarios potencien sus cualidades mientras reciben apoyo escolar para mejorar sus calificaciones.



Daniel Gómez, Clara Estévez y Marta Fernández crearon un centro que evalúa las dificultades y cualidades de cada persona y establece los objetivos que debe alcanzar. "Nuestra prioridad es fomentar la creatividad y autenticidad de los niños para que pierdan ese miedo con el que llegan", señala Gómez.





María Filgueira y Paula Valverde // Koko

"Queremos atajar el acoso escolar en su fase inicial"

Los conflictos entre niños están a la orden del día. Todas las semanas aparecen noticias sobre casos de acoso escolar, algunos realmente graves. Para tratar estos enfrentamientos nació Koko, un canal de comunicación online en el que los alumnos pueden revelar sus conflictos de forma anónima. María Filgueira y Paula Valverde son las responsables del mismo. "Es un sistema con el que queremos atajar los problemas en su fase inicial", señala Valverde.



La herramienta alertaría al centro del alumno perseguido para que activase los protocolos de seguridad establecidos en los casos de bullying.





Lisette Anziani // Kooch

"Los cosméticos deben ser buenos para los usuarios"

Muchas personas se maquillan a diario sin saber qué productos se están echando en la cara. Lisette Anziani ha desarrollado una gama de cosméticos naturales que no solo no dañan la piel sino que además son beneficiosos para el medio ambiente. "Quiero asegurarme de que todo lo que usan mis clientes contiene elementos naturales. Los cosméticos deben ser buenos para ellos", comenta la emprendedora.

Son cuatro los productos que ya comercializa: champú, crema de día, serum facial y agua micelar. Además, todos sus envases contienen una explicación en braille para las personas invidentes.





Manuel Ferreiro // Harley Davidson Vigo

"Las Harley Davidson también tienen su hogar en Galicia"

Hace poco más de un año Harley Davidson dio luz verde a que Vigo tuviese la única concesión de toda Galicia. Desde entonces, centenares de motos de todas las cilindradas posibles se han dejado ver por la ciudad. El negocio que gestiona Manuel Ferreiro ofrece venta y reparación de todo tipo de piezas de la famosa marca de motos. Junto a él trabajan Juan Sobrino, director del taller y recambios, y Fernando Riballo, director comercial del concesionarios. "Las Harley Davidson también tienen su hogar en Galicia. Aunque parezca mentira, hay muchos vehículos de la marca en nuestro entorno", apunta Ferreiro.





Laura Ferral // Centro Príncipe

"Cada paciente es único y debe ser tratado como tal"

Laura Ferral se despertó cuando apenas tenía ocho años con un dolor muy fuerte en el cuello. El médico la derivó a una fisoterapeuta, que gracias a una serie de masajes la curó en pocas horas. Desde entonces tuvo claro que esa sería su profesión y ahora abierto Centro Príncipe, una clínica que realiza tratamientos personalizados tras una valoración inicial. "Cada paciente es único y debe ser tratado tal", asegura Ferral, quien también ofrece sesiones de fisioestética para mejorar la apariencia física de sus clientes. "Somos capaces de eliminar arrugas y otras pequeñas imperfecciones", asegura.





Ana Carpintero // Somosocéano

"Nuestras prendas pueden ser útiles durante muchos años"

Ir a la moda no solo es llevar las marcas más caras. Ni siquiera las más conocidas. Ana Carpintero es la gerente de SomosOcéano, una firma que pretende diferenciarse de las grandes multinacionales inspirándose en el estilo del mar. "Tenemos sudaderas, camisetas y calcetines bajo el patrón de la cultura marina. No solo de aquí, en Galicia, sino cogiendo modelos de diferentes países", explica Carpintero. Además, sus prendas están hechas con materiales sostenibles y duraderos.



"Nuestras prendas no están hechas para tener que cambiarlas a los pocos meses. Pueden ser útiles muchos años", anota.





José Senande // Osigris

"Podemos detectar la zona exacta en la que está una plaga"

José Senande volcó su actividad hacia las bodegas y las plantaciones agrícolas. Junto a otros cuatro ingenieros desarrolló un método que permite el control y gestión de un cultivo mediante sistemas de información geográfica. Para ello, y apoyándose en los satélites que ya están en órbita, han sido capaces de bajar la precisión y detectar puntos concretos dentro de una gran finca. "Gracias a Osigris todo agricultor podrá detectar la zona exacta en la que se encuentra una plaga para eliminarla sin dañar espacios sanos", explica Senande, quien ya ha actuado en parcelas de olivos y naranjos y en algunas bodegas.





Javier Nogueira // Send2me

"Ya no será necesario estar en casa para recibir un paquete"

Las compras por internet se han multiplicado en los últimos años y cada vez son más los consumidores que utilizan la red para adquirir nuevas prendas de ropa o incluso llevar la compra del supermercado a casa. Sin embargo, deben estar presentes para recibir los paquetes. Hasta ahora. Javier Nogueira, Toño Fraga y Andrés G. Buselo han ideado un buzón inteligente, pensado para viviendas unifamiliares, que permitirá al mensajero depositar el pedido gracias a un código recibido previamente. "No será necesario estar en casa para recibir el paquete que has comprado por internet", comenta el emprendedor.