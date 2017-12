Ponte Caldelas estudia posibles acciones legales para frenar el trasvase del Verdugo a Eiras

El Concello de Ponte Caldelas estudiará en los próximos días la adopción de acciones legales para intentar frenar el proyecto de trasvase de agua del curso del río Verdugo al embalse de Eiras, una medida de la Xunta que tiene como objetivo solventar el déficit en el abastecimiento que padece el área de Vigo. El alcalde de esta localidad pontevedresa, Andrés Díaz, anunció la apertura de este frente judicial momentos antes de participar en la manifestación convocada por el Concello para protestar por esta medida y al tiempo que señalaba que la movilización social va a seguir siendo fundamental para intentar frenar el trasvase.

En Ponte Caldelas temen que la Xunta pueda "pasar por encima" de las competencias urbanísticas del ayuntamiento declarando la incidencia supramunicipal del trasvase, que afecta a unos 12 concellos, y ésta es una de las posibilidades que están estudiando atacar. Díaz anunció estos recursos tras definir el trasvase como "un sacrilexio contra o ecosistema". El alcalde encabezó la manifestación de protesta que discurrió entre la Alameda de Ponte Caldelas y la playa fluvial de O Verdugo y a la que asistieron en torno a medio millar de personas.

El regidor lamentó que "a día de hoxe seguimos sen saber que é o que realmente pretenden facer no río", algo que considera "gravísimo" y de una "falta de rigor enorme" y que mantiene a los vecinos "muy preocupados". El regidor socialista considera que "primero es necesario hacer una valoración y un estudio de impacto ambiental dado que no sabemos cuál es la afectación a Ponte Caldelas".

Además del plano medioambiental, Díaz explica que el agua del Verdugo es un recurso que necesita el propio municipio caldelán, dado que "aquí al lado tenemos una captación de agua de la que tenemos que tirar de vez en cuando" y aseguró que es posible que tengan que echar mano del recurso para abastecer a muchas parroquias que ahora ven como están secos ya sus propias traídas, sobre todo ante las trabas de Augas de Galicia para realizar nuevas captaciones. "Por lo tanto, nos parece intentar vestir un santo para desvestir otro", añadió. "Creemos que no es correcto ni tolerable", zanjó.

En tercer lugar destacó también la afectación sobre el paisaje y el sector turístico, dado que las obras afectarían a la "famosa zona de los barrancos" del Verdugo, que es "un recurso turístico muy importante" y también podría tener un impacto fuerte sobre la playa de A Calzada, el único arenal fluvial con bandera azul en España.

Soutomaior

Las protestas ciudadanas contra el futuro trasvase de agua del cauce del Verdugo hacia el embalse de Eiras se extenderán en los próximos días a Soutomaior, aunque allí todavía sin el apoyo institucional del concello, que era quien convocaba la protesta en Ponte Caldelas.

En este caso la iniciativa parte del BNG, cuyo portavoz, Manuel Lourenzo participaba ayer en la manifestación de Ponte Caldelas arropando a los vecinos de este concello y a una delegación de mariscadoras del municipio, dado que el sector teme que el trasvase de agua del Verdugo afecte también al ecosistema del río y a su desembocadura en el fondo de la ría de Vigo, con afección a los bancos de marisco. Para Lourenzo, de consumarse el trasvase, este sería una "desfeita ecolóxica". Por ello convocan esta concentración en el puente de Comboa en Soutomaior el miércoles a las doce del mediodía.

En Vigo el agua dejará de ser potable en 22 días si se mantienen las actuales condiciones de sequía y no se reduce el caudal ecológico en Eiras. Los análisis y simulaciones hechas por Aqualia alertan de que no será apta para el consumo por debajo de la cota 210 del embalse y, por tanto, recomienda no tomar agua de la zona más profunda porque afectaría a su calidad.