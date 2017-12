Integrar la AP-9: una demanda unánime y justa

La integración de la AP-9 en el entramado urbano de Vigo y la supresión del peaje en el acceso a la ciudad es una necesidad "perentoria e irrenunciable" para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Teis y garantizar la competitividad de la economía viguesa. Empresarios, sindicatos, arquitectos, ingenieros y colectivos sociales se unen a través de FARO para reclamar un pacto entre el Concello, la Xunta y el Gobierno central que permita el acceso directo a la autopista desde Buenos Aires y libere el casco urbano del tránsito de los 850 vehículos pesados que cuentan con autorización. La petición unánime es que se busque la fórmula "menos costosa" y la "más eficaz" para materializar cuanto antes una demanda histórica que traería beneficios económicos y también sociales. "Facilitaría la conectividad urbana y acercaría el centro de la ciudad a las parroquias", defienden todos los consultados, que lamentan la "fractura" física y social que las infraestructuras han ocasionado en las últimas décadas a los vecinos de Teis y Chapela, que esta semana pudieron exponer por primera vez sus demandas a la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez.

El Pleno de Vigo también dejó claro esta semana que hay unanimidad política en la defensa a ultranza de este proyecto, si bien el PSOE y el PP difieren respecto a quién tiene la competencia para liderar esta transformación. El alcalde insiste en que le corresponde a la Xunta, a la que da un mes para iniciar los trámites de redacción del proyecto antes de ponerse a revisar "uno por uno" los permisos de los camiones que cruzan el casco urbano. "Es una vía de comunicación fundamental y una pieza clave de comunicación interna", defiende Abel Caballero.

En la relevancia del cambio coincide la portavoz del PP, Elena Muñoz, partidaria de convertir en urbano el tramo desde las Torres de Padín para impulsar la economía local y ganar espacios abiertos para la ciudadanía. "Saldaría una deuda histórica con Teis", valora. Los populares se abstuvieron en el pleno de esta semana por entender que corresponde a Fomento la competencia y al Concello la redacción de un proyecto técnico. Marea respalda la actuación y también el BNG.

Por ahora la única propuesta que existe fue redactada por el Círculo de Empresarios de Galicia y es considerada por agentes económicos y sociales un "buen punto de partida". "Siempre se pueden introducir mejoras, pero lo fundamental es que entre todos sigamos presionando para conseguir el acuerdo. Estoy convencido de que vamos a lograrlo", avanza el presidente de la Cámara de Comercio, José García Costas, quien insiste en que se trata "de una necesidad, no una conveniencia" y que además es necesaria para evitar "serias dificultades a los transportistas y garantizar que la economía viguesa seguirá siendo competitiva".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, va más allá al recordar que no solo mantienen "la defensa a ultranza" de ésta y cualquier infraestructura que incida directamente en la competitividad económica del área ,sino que reivindican la transferencia de la AP-9, la supresión del peaje de Redondela y que, adicionalmente, "se apliquen bonificaciones al tránsito de camiones entre los puertos de Vigo y Marín hasta que existan alternativas eficaces". "Es ilógico que este tramo urbano no esté ya liberado, pero también que no haya una conexión gratuita entre las dos terminales", advierte.

Clamor unánime también entre los sindicatos, que consideran la conversión en vía urbana una petición "razonable" y "justa". "No es una quimera ni una utopía. Es un cambio de puro sentido común y necesario para superar las fracturas ocasionadas en Chapela y Teis", razona la secretaria comarcal de CC OO, Amelia Pérez, que tilda el mantenimiento del peaje de Redondela como "una injusticia histórica". El sindicato entiende que el último tramo de AP-9 funciona como circunvalación y pide "abandonar las diferencias políticas para lograr un enorme beneficio social".

Desde UGT respaldan las demandas de los vecinos y coinciden con el planteamiento del Círculo de Empresarios de adaptar el nudo de Buenos Aires habilitando dos nuevos ramales y reorganizando las intersecciones con dos nuevas glorietas. "La situación actual no tiene sentido. La AP-9 en Teis es un vial urbano que ahora mismo genera ruido y molestias difícilmente soportables", asegura el secretario comarcal, Ernesto Fontanes. Su petición a las administraciones es que ninguna "eche balones fuera" porque entiende que es el momento "idóneo" para lograrlo.

Alberte Gonçalves, de la CIG, extiende la reivindicación de gratuidad al conjunto de la AP-9. "La situación de Chapela y Teis es injusta y gravísima pero entendemos que el conjunto de la AP-9 debe ser transferida y libre de peaje porque es una infraestructura de sobra amortizada y que debe gestionarse públicamente", sostiene el secretario comarcal, que incide en la discriminación que supone tras la supresión de la tasa a O Morrazo.

"Es injusto económica y socialmente", alerta la presidenta de la Federación de Vecinos "Eduardo Chao". María Pérez pide "un pacto en beneficio de la ciudad" que pasa, a su juicio, por escuchar las "legítimas demandas de los vecinos afectados y de los empresarios".

Desarrollo urbano

La propuesta beneficiaría a los transportistas y las empresas portuarias, mejoraría el bienestar de los vecinos de Teis y Chapela y posibilitaría una nueva estrategia de desarrollo urbano. Así lo apuntan los arquitectos, que lo consideran "una gran oportunidad para ordenar parte del territorio periurbano acercándolo al centro de la ciudad y comunicándolo con otras zonas del municipio". Lo defiende el presidente de la delegación viguesa del COAG, Antonio Davila, por la coincidencia con la redacción del nuevo Plan Xeral y la oportunidad de habilitar una senda verde en las antiguas vías del tren. "Logrará una escena urbana más equilibrada", asegura.

El delegado del Colegio de Ingenieros Industriales en Vigo, Roberto Carlos González, apunta a que la solución planteada "permitirá la conectividad entre barrios y parroquias y contribuirá a reducir los problemas de contaminación acústica y ambiental, además de diseñar estrategias para minimizar congestiones puntuales o emergencias". Los ingenieros demandan que se estudie técnica, económica y socialmente y que la solución sea consensuada con los profesionales.





Antonio Davila - Colegio de arquitectos

"Acercará el centro a los barrios y posibilitará una escena urbana más equilibrada"







Roberto Carlos Glez. - Ingenieros industriales

"Mejorará la conectividad y ayudará a reducir la contaminación acústica y ambiental"







Jorge Cebreiros - Confed. de empresarios

"La AP-9 debe transferirse a Galicia y bonificarse la conexión entre los dos puertos"







José García Costas - Cámara de comercio

"Si empujamos entre todos lo vamos a lograr; es una necesidad, no una conveniencia"







Ernesto Fontanes - UGT-Vigo

"Que nadie eche balones fuera; este peaje carece de sentido si no lo hay en O Morrazo"







Amelia Pérez - CCOO-Vigo

"No pedimos una quimera; se trata de una demanda razonable, justa y de sentido común"







Alberte Gonçalves - CIG-Vigo

"La autopista está amortizada y Teis y Chapela soportan una situación discriminatoria"