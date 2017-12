Caballero da por hecha la rebaja del caudal ecológico y Augas de Galicia la supedita a dos informes

El alcalde vigués anunció ayer que la reducción del caudal ecológico de Eiras a 150 litros por segundo era un hecho ya que se "cumplen todos los requisitos", pero Augas de Galicia aclaró horas después a través de un comunicado que esta decisión todavía no se ha tomado y que está supeditada a dos informes que el Concello tiene que remitir a Santiago. Ambos documentos deberán justificar la incapacidad del Ayuntamiento para seguir aumentando el ahorro de consumo -el siguiente paso, aduce el gobierno local, sería restringirlo a la población- y también los posibles problemas de potabilidad, cuestión que se planteó ayer por primera vez durante la reunión que mantuvieron en Compostela el director general del ente público, Roberto Rodríguez, y el teniente de alcalde y concejal de Fomento, David Regades.

El edil vigués explicó en dicho encuentro que la potabilidad del agua podría no seguir garantizada dado que la estación de Casal no tiene capacidad de tratamiento con un nivel tan bajo del agua. Cuestión que la propia concesionaria del abastecimiento, Aqualia, ratificó en un informe remitido a la Xunta.

La empresa detalla que si se mantienen las actuales condiciones de sequía y no se reduce el caudal ecológico el agua dejará de ser potable en 25 días. Los análisis y simulaciones de la concesionaria determinan que no será apta para el consumo por debajo de la cota 210 del embalse Y, por tanto, recomienda no tomar agua de la zona más profunda porque afectaría a su calidad.

Sin embargo, la Xunta mantiene que el 38% de capacidad actual de la presa es "suficiente" para garantizar la potabilidad y atribuye el hecho de que el suministro no se pueda garantizar más allá de 25 días al mal funcionamiento de una estación que, recuerda, es "de titularidad municipal".

Aún así, se compromete a tramitar de urgencia la reducción del caudal si el Concello vigués certifica esta situación de peligro para el consumo humano.

También recuerda que la Consellería de Sanidade, a través de la dirección general de Saúde Pública, realiza controles periódicos en la red de abastecimiento de Vigo para asegurar la potabilidad del agua y, en el caso de detectar alguna deficiencia, pedir a la corporación local medidas correctoras.

En lo que sí coincidieron ayer Concello y Augas de Galicia fue en anunciar el acuerdo para acometer el trasvase de agua desde el río Verdugo al embalse de Eiras. Las obras costarán 5,5 millones de euros y serán sufragadas en un 80% por el municipio vigués.

"No es competencia de Vigo pero lo vamos a hacer. No quiero retrasarlo ni un día más. Es un tema tan vital que no voy a entrar a discutir", destacó Caballero antes de añadir que Vigo se encuentra en una "situación límite".

Según explicó Augas de Galicia, la Xunta podrá tramitar las obras por vía de urgencia en cuanto el Concello le remita un certificado solicitándole la ejecución de las obras, así como su compromiso financiero y de asunción de la infraestructura. En los próximos días se irá concretando el documento básico de ejecución y la definición del trazado definitivo.

Caballero estima que las obras se demorarán tres meses y que permitirán trasvasar a Eiras 350 litros por segundo, lo que supone "aproximadamente un tercio del consumo diario de Vigo", que cifró en 1.000 litros.

En todo caso, el regidor subrayó que hay que buscar "una solución permanente" para el abastecimiento de la ciudad en previsión de que se repitan estas situaciones de sequía. También destacó que el Concello ya ha alcanzado reducciones de consumo "por encima del 20%" y que ahora es el turno de los ciudadanos: "Hay que seguir ahorrando y cada vez más".