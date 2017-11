Drogas y sexo, un ´cóctel´ peligroso que dispara los contagios

Drogas y sexo, una combinación de riesgo que, con las cifras en las mano, evidencia el incremento de infecciones de transmisión sexual. Vigo acoge hasta el 1 de diciembre el IX Congreso Nacional de GeSIDA, el principal foro científico sobre VIH donde se dan cita 600 expertos nacioiales e internacionales.

Un estudio realizado durante tres años en el Centro Sanitario Sandoval de Madrid (centro especializado en la atención a pacientes con sospecha de enfermedades de transmisión sexual dependiente de la Comunidad de Madrid) señala que el consumo de drogas recreativas favorece tener prácticas sexuales desprotegidas con múltiples parejas e incrementa el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual (ITS), así como que las drogas que más influyeron en esta conducta fueron mefedrona, GHB, ketamina y poppers.

La labor de investigación se desarrolló sobre 162 seroconversores recientes (es decir, habían pasada de ser VIH negativo a VIH positivo en un tiempo inferior a 12 meses): el 98,1% eran hombres y todas las transmisiones fueron atribuidas a la vía sexual. El 99,4% de los hombres que mantenían relaciones sexuales con hombres (HSH), y de ellos, el 6,3% ejercía prostitución.

El 87,7% dijo haber consumido sustancias recreativas en el último año. De ellos, el 83,8% mantuvo prácticas sexuales no protegidas bajo el efecto de estas sustancias. El 69,7% de los consultados aseguró haber tenido más de diez parejas sexuales en el último año, mientras que el 67,2% expresó haber tenido más de cien a lo largo de toda su vida. El 83,7% de los encuestados dijo ser usuario de aplicaciones (app) para contactos sexuales. El 81,5% de los pacientes contaba con antecedentes de ITS y el 54,6% presentaba ITS concomitante.

Todos los pacientes que consumieron mefedrona mantuvieron prácticas sexuales sin protección, siendo así en el 91,7% de los que tomaron GHB o ketamina, el 87,1% poppers, el 76% cocaína y el 62% alcohol en exceso.

IX Congreso Nacional de GeSIDALos detalles de este estudio serán presentados en el IX Congreso Nacional de GeSIDA desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre.

Los grandes retos en la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH constituyen los pilares esenciales del programa. La prevención será una de las cuestiones clave, ya que está mostrando el agotamiento o insuficiencia de las actuales estrategias a tenor de la aparición de fenómenos como el chemsex (uso de drogas recreativas durante las relaciones sexuales), que triplican el riesgo de contagio. En este sentido, cabe destacar la profilaxis pre-exposición (PrEP) como una de las opciones de prevención más novedosas y cuya implantación en España lleva reclamando GeSIDA desde hace más de un año tras haber indicado su efectividad en grupos de riesgo.