Laura tiene doce años, pero si no la escuchas hablar, no aparenta más de ocho. Se debe a la anemia de Fanconi que padece, una enfermedad pediátrica rara y grave. La corta estatura es una de sus características más comunes y llamativas. "Enana" y "enana de mierda". Así se refieren a ella, desde hace dos años, dos de sus compañeros en el colegio concertado plurinlingüe Barreiro, en Valladares, según denuncia la familia. Hastiados de esta situación, han acudido a la Policía Nacional a interponer una denuncia contra uno de ellos por lo que consideran acoso escolar. Reclaman que se active el protocolo.

La Consellería de Educación, en cambio, lo ve como una "situación contraria a la convivencia", ya que, "en este momento", al servicio de Inspección no le consta "que sea una situación que se repita en el tiempo", sino más bien "puntual". De todos modos, asegura que "desde el propio centro tomaron las medidas correctoras oportunas".

La familia no está de acuerdo. Su padre, Manuel Míguez, cuenta que enviaron un escrito al colegio y la respuesta de una de las profesoras fue llamar la atención a los niños delante de toda la clase y nombrar también a Laura. Todos se giraron hacia ella y no pudo reprimir las lágrimas.

Y eso que Laura demuestra gran madurez y fortaleza ante estos asuntos. Cuenta que trata de no hacerles caso, porque ese tipo de niños no le caen bien. Sin embargo, su padre explica que empieza a "poner excusas" para no ir al colegio. Manuel reprocha que la única medida que ha tomado el colegio es castigar durante el recreo al alumno contra el que cursaron denuncia ante la Policía Nacional. "Eso no vale, para algo hay un protocolo ante este tipo de situaciones", censura.

Se han reunido con la orientadora del centro, pero la tutora no les recibirá hasta el próximo lunes, casi un mes después de que remitieran la carta al centro, denunciando la situación. En la misiva aseguran que "diversos padres y alumnos" del colegio "han manifestado que de forma constante y despectiva" estos dos chicos se dirigen a Laura como "enana de mierda". Insisten en que es un "hecho reiterativo y persistente en el tiempo".