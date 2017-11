Expertos piden medidas para evitar que el 49% de los casos de VIH se detecten tarde

Para contribuir al fin de la epidemia del sida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fijado para el año 2020 el objetivo del 90-90-90: que el 90% de los infectados con VIH lo sepa, que el 90% reciba tratamiento y que el 90% reduzca su carga viral. En Galicia se han conseguido los dos últimos, pero la detección sigue siendo tardía en casi la mitad de los casos (49%). El Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que esta semana celebra en Vigo su reunión anual, advierte de que España no logrará esta meta si no avanza en prevención, diagnóstico y tratamiento precoz.

Los copresidentes de este IX Congreso Nacional GeSIDA, los doctores Manuel Crespo y Eva Poveda, informaron de que se estima que hay entre 7.000 y 8.000 gallegos que están infectados -140.000 en toda España-, pero el 18% lo desconoce. En los últimos doce años, se han detectado una media anual de 192 nuevos casos. Son 69,5 por cada millón de habitantes al año, por debajo de la media nacional, que está en 101,2.

El perfil medio gallego es el de varón de 38 años, que se infectó por vía sexual -77,5%- en una relación con otro hombre -39,9%-. Estas cifras van bajando de forma paulatina, menos en los hombres que tienen sexo con otros hombres -aumenta al año un 3,5% en Galicia-.

Gracias al acceso al tratamiento antirretroviral -más del 90% de los diagnosticados-, en España ha pasado de ser infección mortal a crónica y la esperanza de vida se está acercando a la de la población en general -unos ocho años menos-. Además, en más del 90% de los tratados la carga viral se reduce hasta niveles indetectables por las pruebas y está comprobado que así no transmiten la infección. Se está lejos de una vacuna preventiva, pero "en cinco o diez años" podría haber mejores tratamientos, como la terapia génica o una vacuna funcional, que potencia el sistema inmunológico para luchar contra el virus y evitar la pastilla de por vida.E

Pero el 49% descubren tarde que están infectados y el 18% aún lo desconoce. Esas son cifras que "se mantienen estables desde hace muchos años" y no logran reducir "de ninguna manera", lamentan los doctores. Los pacientes que no son conscientes de su diagnóstico, no solo permiten al virus desarrollarse y progresar en la afectación al sistema inmunológico, sino que lo siguen transmitiendo. Son la fuente de entre el 75 y el 90% de los nuevos casos.

Por todo ello, los doctores Crespo y Poveda hacen un llamamiento para que se dé un impulso al Plan Nacional del SIDA y no se baje la guardia. Reclamen que se adopten las medidas que ya se han demostrado eficaces como la profilaxis preexposición -medicación antes de la relación sexual para evitar contagio en población de alto riesgo-, "coste-efectiva" y con estrategias nacionales de implantación en varios países europeos; y detección mediante test rápidos de saliva en ONG -casi un 2% de las realizadas en Galicia fueron positivas- y acceso desde Primaria a pruebas para población entre 20 y 59 años.

Además, advierten de que hay que potenciar el uso del preservativo en los jóvenes, porque han perdido la percepción del riesgo de esta enfermedad; así como adoptar nuevas estrategias preventivas ante fenómenos como el chemsex ¬-uso de drogas recreativas durante las relaciones sexuales-, que triplican el riesgo de contagio.

Unos 650 expertos nacionales e internacionales abordarán estas cuestiones en el congreso en Vigo.