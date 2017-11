Caballero urge a la Xunta el inicio de la obra del bombeo: "Lo pagamos nosotros pero empiecen ya"

El Concello está dispuesto a hacer frente al coste "íntegro" del bombeo del río Verdugo al Eiras -la solución de urgencia planteada por Augas de Galicia para paliar los efectos de la sequía- pero reclama al organismo autonómico que le dé luz verde cuanto antes. "Vigo está dispuesto a asumir el coste y suplir la clamorosa ausencia de la Xunta", recalcó el alcalde, Abel Caballero, tras criticar en varias ocasiones la "negligencia" e "irresponsabilidad" de San Caetano a la hora de gestionar la sequía.

La solución del bombeo plantea dos alternativas. Una consiste en captar agua desde la presa Inferno y descargarla en la tubería de la traída Eiras-Vigo. Se impulsaría el líquido 4,45 kilómetros y el coste de la obra sería de 5,25 millones. La otra proyecta recoger el suministro desde el canal Laforet. Esa alternativa abarcaría 6,67 km y su coste sería algo más alto: 5,48 millones. Ambas vías tardarían tres meses. El lunes Augas y los consistorios vuelven a reunirse para comentar ambas opciones. Caballero ya avanzó ayer que es partidario de la "más rápida" y advirtió a la Xunta: "Que dejen de enredar con un problema que es suyo". Su objetivo al asumir todo el coste es precisamente atajar de raiz cualquier disputa por el reparto de aportaciones.

Antes de conocer esa decisión del Concello, el organismo gallego se había mostrado dispuesto a "cofinanciar" el bombeo, aunque sin concretar cuánto aportaría. Desde Moaña y Cangas se apunta que no ven con buenos ojos tener que poner fondos para la obra. "Ya la cofinanciamos al pagar el canon de la Xunta, que es de 300.000 euros al año", señala el regidor de Cangas, Xosé Manuel Pazos. Aunque la Xunta no financie finalmente la actuación, sí dependen de ella su tramitación y luz verde.

Ayer el director de Augas, Roberto Rodríguez Martínez, celebró una reunión con representantes de los ayuntamientos que se abastecen de Eiras y Zamáns. Antes, el cargo autonómico criticó la "actitud desleal e irresponsable" de Caballero, al que acusó de "actuar tarde y mal" ante la alerta por sequía. "El Concello está superado", zanjó Rodríguez Martínez: "Exige deberes a otras administraciones cuando no cumple con los que le competen".

El director de Augas censuró la "improvisación" del Consistorio, ya que la cuenca -aseguró- "lleva en prealerta más de un año". Horas después Caballero apuntaba que el Ayuntamiento solo tiene competencia en la distribución desde la planta potabilizadora hasta los hogares. "Quien tiene que garantizarla hasta la potabilizadora es la Xunta", recalcó tras recordar que en mayo Eiras estaba al 100%.

Sobre la propuesta de reducir el caudal ecológico del embalse, el responsable de Augas reconoció que "no está descartada", pero insistió en que la ley obliga a que antes los ayuntamientos "acrediten medidas de ahorro en usos menos prioritarios". El responsable autonómico explicó que esa solución de emergencia generará "un daño ambiental inevitable" al río, por lo que tiene que estar justificada. "Lo que está pidiendo el alcalde de forma reiterada es que se cometa un delito ambiental. Y eso no lo vamos a hacer. Mucho menos para tapar las vergüenzas de la incapacidad del Concello", zanjó. Una acusación similar hizo la conselleira de Medio Ambiente. Beatriz Mato recordó que esa salida no se aplicará hasta que se reduzca el consumo de ocio e industrial.

Para comprobar precisamente las políticas aplicadas para ahorrar agua, la Xunta solicitó información a los municipios. Según anotó ayer Rodríguez Martínez, solo respondieron de momento tres: Vigo, que lo hizo el jueves; Nigrán, el miércoles; y el Consorcio do Louro (Mos, O Porriño, Tui y Salceda), en las últimas horas. Desde la consellería apuntan que -con esos datos sobre la mesa- se "tramitará con urgencia" la solicitud de reducir el caudal ecológico de Eiras, aunque no pueden avanzar si la valoración técnica será positiva. Fuentes del Concello aseguran sin embargo que en la reunión de ayer se daba por sentado que se aplicaría la medida.

"Ya se está en disposición de bajar el caudal ecológico", reivindicó Caballero, quien puso en valor las políticas aplicadas desde Praza do Rei para ahorrar un 25% y se preguntó si otros consistorios gobernados por el PP, como Mos, Redondela o Soutomaior, habían remitido a Augas sus informes. "Estamos en situación de emergencia y la Xunta aún tiene que hacer informes", censuró antes de acusar a Augas de "desidia". Debido a que no se ha reducido el caudal ecológico, ayer Eiras "tiraba" 667 litros por segundo. "¿Qué es esto, estupidez, negligencia o desidia?", zanjó Caballero: "Estaríamos ahorrando hoy el 85% del consumo de un día".

Sobre el azud, Rodríguez Martínez explicó que "no es una obra estratégica" y que "a día de hoy no puede ser una alternativa" porque se tardaría seis meses en construirlo. "Ya fue analizado en 2011 por ambas administraciones y se descartó", anotó el responsable de Augas, quien sí abogó por una reducción del consumo del 25%: "Elevaría la garantía de Eiras a 160 días". Poco después Caballero recordaba que la opción de ese trasvase fue una solución lanzada por la propia Xunta hace seis años. El regidor también reveló que el Ayuntamiento está en contacto con una naviera que transportó agua de Barcelona a Las Palmas durante una sequía y que el Consistorio ha tenido "que bombear y trasvasar de Eiras a Zamáns para dar garantías a Nigrán y Baiona. También el Puerto adoptará medidas y pedirá a sus usuarios que bajen un 10% su consumo.