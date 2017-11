La borrasca se alía con el Black Friday

Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos, pero ayer el tiempo no perjudicó en exceso ni a comerciantes - que aplauden la llegadas de las primeras precipitaciones para dar salida a todo el stock de invierno que acumulan en sus negocios- ni a consumidores, que no se vieron influidos por el clima y tomaron las principales calles comerciales desde bien temprana la mañana para adaptar su armario a los cambios de temperatura o adelantar sus regalos navideños.

Abrigos, chaquetas, foulares o botas fueron alguna de las compras textiles estrella entre los cientos de vigueses que visitaron las tiendas y comercios locales, negocios que apostaron fuerte por el Black Friday. Aventurando un despliegue masivo de clientela, fueron muchos los que se presentaron a primera hora de la mañana en sus locales predilectos para hacerse con la prenda deseada. Así fue el caso de las jóvenes Rebeca Martínez y Lidia Pérez, vecinas de Mos y Porriño, quienes no querían encontrarse con problema en tema de tallas. "Ya veníamos por algo en concreto por lo que no queríamos quedarnos sin talla", explicaban. Veteranas de otras jornadas de Black Friday, reconocían que este año venían "mejores rebajas" y no solo en productos o colecciones más antiguas. "Vemos que es diferente a otros años, para bien, en este sentido; antes los descuentos afectaban a colecciones anteriores, pero ahora vemos descuentos en gran parte de la tienda", sostenían.

Su postura no era pareja a la viguesa Eva Touza, quien también aprovechó la jornada de ayer para darse algún que otro capricho. "Los descuentos que hemos visto eran del 20 y 30%, no están mal pero tampoco son muy altos, además están sobre todo en prendas que no se venden o cuentan darle salida", matizaba la joven. Una de cal y otra de arena fue la sensación con la que terminaron sus compras dos vecinas de A Guardas tras visitas varios comercios de Gran Vía. Afirmaban que esperaban mayores descuentos ya que éstos eran "muy puntuales a determinadas colecciones" pero por lo contra admiten que otros comercios más caros sí se volvían asequibles. "Por ejemplo, la rebaja de precios en Bimba y Lola estaban bastante bien", explicaban Rosa Lomba y María José González.

Son muchos los que además de renovar el armario y adaptarlo a las nuevas temperaturas optaron también por adelantar un mes sus compras navideñas al aprovechar los suculentos descuentos de los negocios locales y grandes áreas comerciales. Solos o en familia, fueron muchos los que abandonaban los establecimientos engalanados con multitud de bolsas. Es el caso de Ana y Cristina, madre e hija que también acudieron a "tiro fijo" para no dejarse llevar por los descuentos. Idéntica situación es la que llevó a Carlos Riveiro a acercarse a una tienda de electrónica del Centro Comercial A Laxe. Reconoce que más que "rebajas", el Black Friday son "descuentos", pero suficientes para dejar para esta jornada alguna de las compras obligadas de estas fechas. Marta y David también visitaron Príncipe tras "haberle echado el ojo" a varias prendas. "Esperamos a hoy -por ayer- de forma intencionada", reconocían.

Comerciantes y tráfico

Llevaban meses reivindicando la lluvia e igual no llegó el día más indicado, pero lo cierto es que desde las asociaciones de comerciantes estaban satisfechos de esta primera jornada de descuentos: aparcamientos llenos, refuerzo de personal y calles muy transitadas. De hecho, en horas punta se registraron importantes retenciones de tráfico. Confían y esperan al día de hoy para dar un visión más real del Black Friday, que amplía sus horarios en los comercios durante todo el fin de semana.





David

"Tenía miradas varias prendas y esperé a hoy para comprar"







Eva

"Los descuentos que vi no son muy altos pero están bien"







Carlos

"Más que rebajas son descuentos, pero ya aprovecho para los regalos"







Rebeca y Lidia

"Hemos venido a primera hora para no quedarnos sin talla"