La Xunta no ve las condiciones para reducir el caudal ecológico y plantea bombeos del Verdugo

Augas de Galicia criticó esta mañana al Concello por adoptar medidas contra la sequía "tarde y mal" y tachó la actitud del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de "desleal e irresponsable". "El Ayuntamiento está superado por esta situación y se ve incapaz de hacer frente dada su gravedad", lamentó el director del organismo autonómico, Roberto Rodríguez Martínez: "Pensamos que esto es así porque se está actuando con total improvisación". Antes de mantener una reunión con representantes municipales en la sede de la Xunta, Rodríguez Martínez cuestionó también la eficacia de las medidas contempladas por Vigo.

La solución planteada por Augas de Galicia para atajar la situación consiste en dos bombeos del río Verdugo. "Ambas alternativas tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses y coste de entre 5 y 5,5 millones de euros", detalló Rodríguez Martínez, quien señaló además que la Xunta ofrece "colaboración" al Concello. "No vamos a hacer menos de lo que ya se ha hecho en otros sitios con este tipo de obras", detalló el responsable de Augas de Galicia antes de recordar una obra realizada en A Coruña por la sociedad concesionaria del abastecimiento, quien invierte entre 8 y 9,5 millones tras haber aportado San Caetano otros dos.

Sobre la propuesta del Concello de reducir el caudal ecológico, Augas de Galicia aseguró que no descarta esa posibilidad, si bien insistió en que es fundamental que el Concello acredite antes que ha adoptado todas las medidas necesarias para ahorrar suministro. En caso contrario, advirtió Rodríguez Martínez, se estaría incurriendo en un "delito ambiental". También cuestionó la validez del azud que solicita el Ayuntamiento olívica, una solución que, recordó, ya se descartó en 2011. "No es una actuación estratégica y, como obra de emergencia, en el mejor de los casos puede contemplar un plazo de ejecución de seis meses", recalcó el director de Augas de Galicia: "No puede ser tomado en serio".