La violencia machista, una materia más

"La labor de los letrados del turno de violencia de genero es fundamental e imprescindible, la mujer necesita sentirse segura y acompañada a lo largo de todo el proceso judicial. Para ello es necesaria una formación especializada para saber exactamente cómo interactuar con la víctima". La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, resumió la esencia de las jornadas que reunieron en Vigo a más de 200 profesionales del derecho: apostar y defender una mayor formación en la materia para todo el ámbito de la Justicia en general y de la abogacía en particular. Incrementar el número de letrados en el turno de oficio y una asistencia "inmediata" tanto como de asesoramiento como para ejercitar la acusación particular desde el primer momento del procedimiento fueron alguna de las reivindicaciones que miembros del CGPJ y fiscales consideraron "necesarias" para convertir a España "en la vanguardia en materia de violencia de género".



Organizada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en colaboración con el Colegio de Abogados de Vigo, los cambios que traerá consigo en la legislación la entrada en vigor el Pacto de Estado centró la primera de las mesas informativas. Filomena Peláez, presidenta de la Subcomisión de Violencia del CGAE resaltó varios puntos clave que dotarán de seguridad a la víctima. Uno de ellos fue aplaudido por la sala: la ejecución "inmediata" de la pena tras la sentencia. Destacaba Peláez que en estos "periodos ventana" en los que la medida cautelar termina y hay sentencia condenatoria, la mujer queda "desprotegida" hasta la ejecución de la pena. "En los casos de presos preventivos la pena se le aplica al momento pero no así al resto, quedando la mujer desprotegida durante meses", explicaba Filomena Peláez, que demandaba una "rehabilitación diferente" y "seria" para evitar reincidencias. Y es que Ángeles Carmona recordó durante su ponencia que cerca del 10% de los condenados por malos tratos "son reincidentes". "Reinciden muchísimo y es porque los programas fallan", recordó.



Moderada por la decana de los Abogados de Vigo, Lourdes Carballo, quien valoró la celebración de estas jornadas para "favorecer" la actuación de los letrados en sus asistencias, la mesa concluyó con la fiscal de Sala de Violencia sobre la mujer Teresa Peramato, que alertó del incremento de la "ciberviolencia". "Muchos maltratadores emplean el acercamiento online para hostigar a la víctima; hay que proteger a la mujer también en la red. "









Ángeles Carmona | Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

"No es lógico que un asesino se jacte y se le rebaje la pena por confesión"

En su visita a la ciudad y a preguntas de FARO, Ángeles Carmona ha querido profundizar en los cambios en materia de malos tratos que trae consigo el Pacto de Estado, haciendo especial hincapié en la ampliación del concepto de violencia de género -incluyendo ahora los delitos contra la mujer por el hecho de ser mujer- y la supresión de la atenuante de confesión para los asesinos en esta materia.



-Comentaba en su intervención la gravedad que supone que un asesino se jacte de lo que hizo y obtenga, aún encima, una atenuante de confesión.



-Sin duda es uno de los puntos más importantes a tratar en este Pacto de Estado. Desde el observatorio lo llevamos pidiendo desde hace varios años; hemos visto que en la mayoría de las sentencias condenatorias por delitos y homicidio y asesinato se aplica esta atenuante. En muchos casos la respuesta del asesino es de llamar a las fuerzas de seguridad y entregarse y en muchas ocasiones justifican el delito, culpabilizan a la víctima, reivindican el hecho e incluso se jactan. Por ello siempre pensamos que esta situación jamás debería favorecer al asesino, y más porque esto se traduce en una rebaja de hasta 4 o 5 años de la pena privativa de libertad. Lo explicamos ante la comisión tanto del Congreso como del Senado, y por ello está incluido en Pacto de Estado; será necesaria ahora una reforma del Código Penal y esperamos que sea cuanto antes.



-Dentro de este proceso de formación los abogados pasarían a cumplir una doble función: asesores jurídicos y también psicólogos



-Es que muchas ocasiones, la primera persona que atiende a la víctima de violencia de género es el abogado. Por ello desde el Observatorio hemos incidido en la necesidad de que estos profesionales estén especializados porque la violencia de género tiene muchos flecos, y es muy importante saber cómo atender a una mujer que está en estas circunstancias; primero para que se atreva a denunciar y luego para acompañarla en todo el procedimiento. El proceso es muy difícil, muy arduo, la mujer tiene mucho miedo, vergüenza o incluso sentimiento de culpa porque el maltratador se ha ocupado de hacerla sentir culpable, por ello las personas que están a su lado deben estar especializadas y desde luego tener una especial sensibilización y conocer de primera mano cuáles son los efectos tan terribles de la violencia de género para saber cómo afrontarlos.



-La estadística evidencia que solo se conocen el 30% de los casos reales de violencia, ¿cómo hacer para que el resto salgan a la luz?



-Aquí es muy muy importante la implicación de las personas que están cerca de ellas. A las mujeres que son víctimas de violencia física se les nota perfectamente, pero las que lo son de violencia psicológica también, por ello las personas de su entorno deben apoyarlas para salir de ahí, es difícil dar el paso, pero por lo menos que se sientan apoyadas. El maltratador tiene que sentirse aislado y que ella la culpable; es importante que su círculo esté sensibilizado con esta mujer y que la apoyen.



-Y las campañas públicas.



-Por supuesto, desde luego las instituciones tiene la labor más importante: trasladar a la sociedad los servicios de los que disponemos y mostrar que se trata de un problema de todos. Todos tenemos una hija, madre, hermanas, y tiene que saber los efectos que cause en las mujeres y niños. La implicación de todo el mundo es imprescindible.