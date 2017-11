Vigo acorralado por el fuego: 93 fuegos en 16 horas, tantos como en todo 2014 y 2015

Los días 15 y 16 de octubre se recordarán como dos jornadas trágicas en el área de Vigo. La crisis incendiaria puso a prueba la capacidad de respuesta de los efectivos de extinción de la ciudad al tener que hacer frente a un total de 93 focos distintos en apenas 16 horas. El plan de emergencias municipal se activó a las 13.50 horas del domingo y desde entonces hasta las 06.00 de la mañana del día siguiente hubo que triplicar la plantilla de Policía Local y Bomberos para llegar a todas las parroquias amenazadas. El dispositivo no tiene precedentes, tal y como demuestran las estadísticas de extinción de Vigo. De los 93 incendios apagados durante la crisis del pasado octubre, 86 fueron dentro del término municipal y siete en los concellos de Nigrán, Redondela y Mos. Lo más grave es que las intervenciones realizadas por los bomberos de Vigo en esas fatídicas 16 horas igualan todas las salidas por incendios forestales registradas durante los ejercicios de 2014 (30) y 2015(63).

La cifra es suficientemente elocuente, pero la delicada situación que afrontó la comarca hace un mes no ha logrado suscitar ningún acuerdo en el Pleno de la ciudad para incidir en la prevención. Ayer se celebró otra sesión extraordinaria para que el gobierno local rindiese cuentas de su gestión y de nuevo acabó en un cruce de acusaciones. El concejal de Seguridad, Carlos López Font, intervino durante una hora para explicar los pormenores de un operativo organizado en exclusiva con medios propios y que resumió como "ágil" y "eficaz", mientras que la oposición reclamó pruebas que avalasen su "relato" y denunció que se ha invertido el último mes en construir "una película a medida para justificar la descoordinación e improvisación" municipal.

El portavoz socialista intervino sin límite de tiempo y los de la oposición contaron con diez minutos de réplica. El resumen de la comparecencia del gobierno es sencillo. "El Plan Municipal de Emergencias se activó a las 13.50 horas y la que pudo ser la mayor catástrofe natural de la historia de Vigo se resolvió estrictamente con medios propios en 16 horas", puntualizó el también concejal de Seguridad, que insistió en que se "triplicó" la plantilla de la Policía Local hasta los 110 agentes y la de Bomberos hasta los 99, añadiendo más de 40 voluntarios de protección Civil.

"Estuvimos cinco horas sin noticias del 112", denunció Font, que contrapuso la "eficacia" del gobierno local con el retraso de la Xunta en decretar el nivel dos de emergencias a las 20.30 horas y el hecho de que el delegado territorial no contactara con el alcalde en ningún momento y que fuera Abel Caballero, director del Plan de Emergencias Municipal, el que contactó con Feijóo ya de noche para evaluar el apoyo de la UME que finalmente no fue necesario. En el centro de transmisiones organizado en la sede de la Policía Local se recibieron 1.097 llamadas de ciudadanos en menos de 24 horas alertando de un total de 93 incendios.

El gobierno local hizo hincapié en que el fuego avanzó "de forma errática" y que la creación de un puesto de mando avanzado integrado por el alcalde, varios concejales, y los jefes de Policía Local y Bomberos que iban recorriendo los principales focos "facilitó la atención y la toma de decisiones de forma ágil". Esa madrugada se evacuó a 450 personas y Font concluyó que "la ciudad sí estaba preparada para afrontar una situación tan grave gracias a las inversiones y mejoras realizadas en el equipamiento de los efectivos de seguridad y emergencias en los últimos diez años".

También defendió la búsqueda de soluciones posteriores, "pidiendo la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia, localizando a los afectados, pactando medidas de recuperación con los comuneros, impulsando un pacto de estado para una nueva gestión forestal y un cambio de normativa a través de la FEMP para actuar en fincas privadas sin limpiar", destacó.

"Un relato"

El PP intentó en su intervención desmontar lo que tildó de "película" creada por el PSOE durante este último mes. "Traen un relato hecho a medida, pero eso no es lo que pasó en Vigo. Es mucho mejor actor que concejal de Seguridad", replicó Elena Muñoz al portavoz socialista, al que advirtió de que "miles de vigueses conocen la verdad porque fueron testigos de la improvisación, la descoordinación de los efectivos y la desinformación que reinó esa noche. Fue un caos", denunció la portavoz popular.

Muñoz mantiene que no se activó el plan de emergencias al no comunicarse ni al 112 ni al Sergas y denunció que "mucho peor que un gobierno incapaz de gestionar, es un gobierno que miente". "Quieren vendernos una gran mentira, pero no existió un mando único, no se llamó al 100% de las plantillas de Policía Local ni Bomberos y pusieron en riesgo a los vecinos con su negligente actuación", criticó la líder local del PP, que tildó de "papel mojado" el informe de Aqualia negando cortes de suministro.

Tampoco Marea concede credibilidad a este documento ni a las explicaciones del gobierno. "Leyeron el contenido del plan, pero no ofrecen pruebas documentales. Ni hay informes técnicos ni actas de esas reuniones. Llevan un mes buscando papeles para justificarse a toro pasado", criticó con dureza Rubén Pérez, que insistió en que la oposición "no se fía ni una coma" de las explicaciones del operativo. La coalición de izquierdas reclama la creación de una comisión de trabajo para detectar fallos y poder actualizar el plan de emergencias y los protocolos de actuación.

"Los efectivos son escasos porque no sacan adelante las oposiciones. Y hay material y maquinaria en mal estado", denunció el portavoz de Marea, que demandó al PSOE que no se "invente nada". Pérez quiso dejar claro que el puesto de mando avanzado es una figura que se recoge en la normativa municipal, peor que "en ningún caso consiste en el alcalde y los concejales dando vueltas en un coche que pudo dejar a los jefes de Policía y Bomberos aislados". "Fue todo una improvisación continua", criticó.





Carlos López Font | Portavoz del PSOE

"Resolvimos la crisis con medios propios de forma ágil"







Elena Muñoz | Portavoz del PP

"La actuación municipal fue un caos y vienen con una mentira"