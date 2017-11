La caída de Barcelona en la carrera por la Agencia Europea de Medicamentos se vivió para algunos como una decepción similar a la eliminación de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020. La decisión, politizada en medio de las consecuencias del 'procés', sirvió para señalar la inestabilidad de la economía catalana tras la huída de empresas y la oportunidad perdida de contar con una sede europea en el país.



Pero la de Barcelona no sería la primera en llegar a España. Ni siquiera la segunda. De hecho, en el número 4 de la calle García Barbón se sitúa una de las tres instituciones europeas repartidas por el Estado. La European Fisheries Control Agency (en español, 'Agencia Europea de Pesca') se mudó a Vigo el 1 de julio de 2008, contando entonces con cerca de 40 funcionarios de 15 nacionalidades, de los que cinco eran españoles.





Today is #WorldFisheriesDay! EFCA would like to give special thanks to all women and men working for sustainable fisheries around the world pic.twitter.com/nAv2TSY9ls