Las oposiciones a Policía Local son válidas al anular el juzgado la recusación del tribunal

"Pulsar 'me gusta' en Facebook no equivale a tener amistad con el autor de la publicación, y mucho menos íntima. Significa que una foto te parece bonita [...] pero no suscribir indiscriminadamente cualquier cosa que publique ese usuario". Esta argumentación fue empleada por el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Vigo en la sentencia que anula la recusación del tribunal de la oposiciones a Policía Local. Concretamente los vocales 2º y 3º fueron declinados por el Concello al entender que podía existir una relación de amistad entre estos miembros y algunos de los aspirantes a agentes municipales a raíz de una foto en dicha red social en la que ambos compartían una cena de Navidad bajo el lema "cena de compis". La anulación de esta recusación implica la validez del examen realizado en marzo. Ahora será el tribunal quien tras un reunión previa fije la fecha para la prueba física y test psicotécnico.

Los demandantes, defendidos por el abogado Lois Regueira, recurrieron la decisión del tribunal de repetir la prueba teórica al considerar que esta recusación es "inadecuada, basada en la mera sospecha de una amistad; aquélla era una cena de trabajo", afirmaban sus defensas durante la vista celebrada el pasado 8 de noviembre.

El juez refrendó la tesis del letrado aseverando en su fallo que una "amistad virtual" no supone en ningún caso "la prueba de una amistad real". Y es que están fueron las pruebas que presentó la administración local para justificar la recusación: la fotografía de la cena de Navidad de la Policía Local de Mos, donde dos vocales coinciden con dos aspirantes, el comentario en la misma y un pantallazo del perfil de Facebook de uno de ellos donde aparece como "amigo común" un vocal.