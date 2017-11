Barceló invertirá 1,5 millones en reformar el Hotel México para que tenga 4 estrellas

El grupo Barceló invertirá 1,5 millones de euros en el Hotel México en una reforma inicial para adecuar las 104 habitaciones del complejo vigués a los estándares de calidad de su marca Occidental y que pueda recuperar la cuarta estrella -ahora cuenta con 3- que ya tuvo hace años, según confirmaron fuentes de la empresa. La cadena balear, la tercera mayor del país y la número 42 del mundo, ha llegado a un acuerdo con los propietarios del establecimiento vigués para incorporarlo a la enseña del grupo (que opera con cuatro marcas) durante el primer trimestre de 2018 bajo el régimen de alquiler, como avanzó ayer este diario. Barceló garantizó que cuenta con "el esfuerzo de todos los trabajadores actuales" del Hotel México para convertir rápidamente al establecimiento "en el mejor hotel de Vigo".

El grupo subrayó que Galicia siempre ha sido un destino preferente, donde ya había gestionado hoteles hace años en A Coruña y Ferrol. El consorcio aspira a tener presencia en las cuatro capitales provinciales y en Santiago de Compostela, por lo que estudia nuevas compras de hoteles urbanos. En el marco de esta apuesta por Galicia, la cadena hotelera ha fichado como responsable de expansión para la comunidad y Portugal a la ex secretaria xeral de Turismo de la Xunta, Carmen Pardo, que reporta directamente al director general de Desarrollo de Negocio de Barceló, Jaime Buxó. Éste declaró ayer que "estamos muy contentos de poder entrar en Galicia a través de Vigo, un destino con enorme potencial de crecimiento turístico al que la llegada del AVE seguro que estimulará". "Creemos que una vez adaptado el hotel a los estándares de la marca Occidental, y gracias a nuestro know how en gestión hotelera y a nuestra fuerza comercial, seremos capaces de extraer lo mejor de este hotel al tiempo que mantenemos el espíritu familiar que sus propietarios le han querido inculcar desde sus inicios", aseguró.

Buxó explicó que "como empresa familiar que nosotros mismos somos, entendemos muy bien las necesidades de los propietarios de los hoteles independientes y hacemos todo lo que está en nuestras manos para ofrecerles fórmulas muy flexibles". "La firma de este acuerdo, y la de varios de los que hemos suscrito en este último año, es la prueba de que esta forma de crecer funciona", apostilló Buxó. "No hay que olvidar que la mayoría de la oferta turística de nuestro país está integrada por hoteles y pequeñas cadenas familiares; así que cualquier forma de expansión ha de pasar por su integración", recordó.

En esta línea, Barceló, que garantizó el mantenimiento de la plantilla en Vigo (cerca de una veintena de empleados en temporada baja), está interesado en seguir creciendo en Galicia en el segmento urbano. "Nos interesaría estar en las cuatro capitales gallegas y en Santiago", indicaron fuentes del grupo. Precisamente los propietarios del Hotel México poseen otro hotel en la capital gallega. Barceló cuenta con 233 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas distribuidos en 21 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels.