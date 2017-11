Caballero denuncia la "falta de cooperación" de la Xunta para afrontar la alerta por sequía

"Todo lo tenemos que hacer nosotros. Estamos en una situación de emergencia por sequía y la Xunta no quiere enterarse. Vienen aquí a pedir que se reduzca un 10% el consumo pero no hacen nada", criticó ayer el alcalde en relación a las medidas solicitadas por el director de Augas de Galicia a los alcaldes de la cuenca Galicia Costa en la reunión celebrada el martes en Areal. Abel Caballero lamentó la "falta de cooperación" de la Consellería de Medio Ambiente para garantizar el abastecimiento denunciando que aún no se bajó el caudal de salida de Eiras a 150 litros/segundo y el de Zamáns a 5 litros/segundo como se había solicitado y negarse a afrontar la construcción del azud desde el río Verdugo al Oitavén.

"Tienen que iniciar la obra hoy mismo por la vía de urgencia. Ya podría estar muy avanzada. No toman ninguna medida", denunció el regidor asegurando a continuación que con las medidas aplicadas a nivel municipal y la mejora de las redes de Aqualia en los últimos años "el ahorro de Vigo ya supera ese 10% recomendado".

Por el momento, Caballero insiste en que el abastecimiento a la población "está garantizado para entre 70 y 100 días" y por ahora se mantiene la fecha de la primera semana de diciembre para la posible entrada en el nivel dos de alerta de "escasez severa". El alcalde confía en que llueva este invierno, pero plantea la posibilidad de que "no lo suficiente" para normalizar la situación y exige a la Xunta que se implique con el trasvase para asegurar que no se repita la escasez actual "en la primavera o verano de 2018".