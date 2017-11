La restricción del Sergas impide cambiar a Povisa a uno de cada cuatro solicitantes

El mes habilitado por el Sergas para la libre elección de hospital en el área sanitaria de Vigo atraviesa ya su ecuador. Sanidade aún no tiene cifras sobre cuántos usuarios se han acogido a este derecho para cambiarse de Povisa al Chuvi o viceversa, pero el hospital concertado sí que lleva la cuenta de los que tramitan el traslado en sus dependencias. En estas dos primeras semanas, van unos 700. Casi 90 solicitudes por día laborable. Sin embargo, una cuarta parte no son "procedentes" ya que parten de pacientes de centros de salud excluidos de esta posibilidad.

El Sergas limita el derecho a la libre elección de hospital a los municipios de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán y Gondomar, así como siete centros de salud de Vigo. Si la persona que desee trasladarse a Povisa no pertenece a estos servicios, deberá gestionar primero el cambio a ellos. Ésta es la situación en la que se encuentra una de cada cuatro de las personas que tramitaron su cambio en la calle Salamanca.

En la ciudad, estos usuarios no tienen demasiado dónde elegir. De los siete centros de salud con libre elección de hospital, dos ya no admiten pacientes de fuera de su zona de adscripción porque todos sus médicos superan las 1.350 tarjetas -la media del área y a partir de la que se cierran los cupos-. Son el de Coia y López Mora, que solo admiten nuevas tarjetas de su ámbito. Significativo es el caso del Nicolás Peña, a menos de 300 metros de Povisa, que hace dos semanas tenía cuatro médicos con cupo abierto y hoy ya solo cuenta con uno.

En Pintor Colmeiro se mantiene otro abierto y en Coruxo, dos. El de Rosalía de Castro-Beiramar es el que más posibilidades ofrece al disponer de 19 consultas de familia con menos de 1.350 cartillas asignadas. Beiramar es el más liberado de la ciudad y el Sergas trata de "equilibrar" y "repartir" la carga de trabajo entre los profesionales de Primaria.

Por último, el centro de salud de Navia tenía ayer uno de sus siete cupos de médico de familia abierto. Sin embargo, para poder pasar consulta de tarde desde hoy, elevará su plantilla hasta los ocho facultativos. Lo hará gracias al traslado de una plaza de López Mora. Los alrededor de 1.450 pacientes de este profesional jubilado fueron reasignados según su lugar de residencia y, en diciembre, el Sergas volverá a hacer lo mismo con otro doctor que se retira, por lo que calcula que podrá abrir un cupo en este centro, el más saturado de Vigo, el próximo año.

Otro de los obstáculos a los que se enfrentan los que necesiten trasladarse de centro de salud para elegir hospital es que no pueden realizarlo a través de la web habilitada para cambios de médico. El Sergas tiene que llevar la cuenta de cuántas solicitudes y en qué orden se realizan porque los usuarios asignados a Povisa no pueden superar los 139.000, según el convenio suscrito. Como la gestión on line es automática, argumenta que no puede llevar ese control. También justifica la limitación de la libre elección a 7 centros por "operatividad", ya que los sistemas informáticos de los dos hospitales son diferentes y "resulta complicado" que todos los ambulatorios estén conectados a ambos.