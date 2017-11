Auxilian a una mujer que cayó a la vía del tren en Vigo

Agentes de la Policía Local de Vigo han auxiliado a una mujer de 51 años de edad, natural de Zaragoza y vecina de la ciudad olívica, que cayó a la vía del ferrocarril y no conseguía ponerse en pie.



Según ha informado la Policía Local, los hechos ocurrieron poco después de las 9,00 horas de este martes en las inmediaciones de la calle Coutadas, en el barrio vigués de Teis, y fue un vecino el que dio la alerta al 112.



En el lugar, la mujer pedía ayuda y manifestaba no poder levantarse, por lo que los efectivos policiales accedieron al lugar a través del terreno escarpado. Además, las dificultades para moverse de la mujer complicaron las tareas, si bien finalmente consiguieron sacarla del lugar.



La mujer, que no precisó asistencia médica porque no sufrió ninguna lesión, explicó que para intentar atajar para llegar a su casa --situada en las cercanías-- accedió a ese lugar de la vía del tren; pero por las condiciones del terreno, resbaló y cayó, no siendo capaz de levantarse.