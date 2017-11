La Audiencia ordena reabrir la causa de 37 exempleados contra sus antiguos patronos

Un caso que llegó a ser archivada provisionalmente dos veces pero que al final llegará a juicio. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha revocado y dejado sin efecto el sobreseimiento que el juez instructor había dictado con respecto a una causa por presunto alzamiento de bienes -o insolvencia punible- abierta a raíz de la querella presentada por casi 40 extrabajadores de Hermanos Rodríguez Gómez y Pescatech. Los empleados de estas sociedades ya extintas acudieron a la vía penal al entender que los denunciados -un matrimonio y dos hijas- "descapitalizaron" las mercantiles mediante "dos operaciones de ingeniería contable" en las que intervinieron estas empresas y otras vinculadas al grupo: Herederos de Hermanos Rodríguez Gómez y Promociones Solymar. Un proceder que habría frustrado, señalan, "el cobro de más de tres millones de euros" de los que eran acreedores los trabajadores, gran parte de los cuales están personados en este litigio.

La investigación recayó en el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, que, tras un primer archivo, en abril de este 2017 volvía a sobreseer la causa al estimar que, de las diligencias practicadas, "no aparecería debidamente justificada la perpetración" de los delitos. Pero el criterio de la Audiencia viguesa, expuesto en un auto judicial, es distinto: "En el presente caso, a partir de las diligencias practicadas estima la sala que no procede el archivo al no aparecer claramente descartable la existencia de un ilícito penal dada la situación de partida de las empresas, las características de las operaciones realizadas, el resultado de las mismas para dichas empresas y la posterior evolución de la situación de las mismas, que no excluye la comisión de un posible delito de alzamiento o insolvencia punible".

El tribunal concluye que debe ser en juicio donde se tendrá que valorar la prueba y dictaminar, por lo que el juez instructor, en atención a esta resolución, dictó recientemente el auto en el que transforma las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, de cara a celebrar esa vista oral. El abogado que representa a los extrabajadores ya presentó su escrito de acusación y se está a la espera de que la Fiscalía también traslade su calificación provisional, en la que expondrá qué postura mantiene en el caso.

Aunque en ámbitos distintos al penal, Hermanos Rodríguez y Pescatech ya tienen un amplio recorrido en los juzgados. En 2014 el Tribunal Supremo dio la razón a los 56 empleados despedidos al confirmar la nulidad del ERE de extinción. Ese mismo año el Juzgado Mercantil de Vigo declaraba culpables los concursos de acreedores de ambas firmas, al tiempo que un juez de lo Social acogía las reclamaciones salariales de los trabajadores.