Augas de Galicia insta a los alcaldes que se abastacen de Eiras y Zamáns a "incidir ya" en la reducción de consumos de agua no esenciales en previsión de que no llueva en las próximas semanas. El director del organismo autonómico, Roberto Rodríguez, ha pedido a los concellos del área metropolitana que reduzcan un 10% el consumo de agua los próximos diez días para frenar el avance de la sequía en el área de Vigo. Rodríguez no ha cerrado la puerta a que se modique el índice de reducción y se amplíe hasta un 35% si continúa la falta de lluvia en la comarca.

Por otra parte, el director de Augas de Galicia ha pedido a los alcaldes de los concellos del área metropolitana afectados por la sequía que trasladen la idea de la reducción de los consumos de agua a los polígonos industriales. La petición se produce cuando la capacidad del embalse de Eiras bajó al 41,6% y Zamáns que abastece al Val Miñor está ya por debajo del 40%. Pese a la alerta, Rodríguez ha destacado que el consumo a la población está por ahora "garantizado", pero que es necesario empezar a tomar medidas conjuntas

Estos datos se proporcionaron en la reunión convocada esta mañana en la Delegación de la Xunta. Medio Ambiente ajustó el caudal de entrada y salida de Eiras para garantizar el suministro a la población. Se descarta reducir el caudal ecológico de los ríos para evitar daños a su ecosistema.

La Xunta defiende que Augas de Galicia "realiza un seguimiento de la sequía" desde enero, cuando envió una carta a todos los concellos de la cuenca Galicia Costa para que redujeran el gasto de agua no esencial. De forma complementaria, aseguran que el pasado octubre se envió una segunda misiva solicitando a los concellos información sobre los consumos en su zona para poder analizar medidas de ahorro y aseguran que en el caso de Vigo "se sigue a la espera de tener los datos y la información precisa".