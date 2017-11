El Concello negocia con Adif para humanizar el vial en mal estado detrás del Círculo de Empresarios

El vial entre Serafín Avendaño y Canadelo Baixo está lleno de socavones y se usa de parking. // C. Graña

El Concello de Vigo consigna para el próximo ejercicio una pequeña partida de 100.000 euros dentro del capítulo de inversión en humanizaciones para adecentar los terrenos de Adif llenos de socavones en la parte de atrás del Círculo de Empresarios de Galicia. El documento aprobado hace una semana en Junta de Gobierno incorpora entre las reformas a ejecutar el próximo año la que afecta a los terrenos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) entre Serafín Avendaño y Canadelo Alto. El gobierno local confirmaba ayer que se solicitará oficialmente al organismo estatal la transferencia de este suelo al ayuntamiento "con coste cero" para poder ponerlo en las mismas condiciones que el resto del casco urbano.

Desde hace años se suceden las denuncias de vecinos de la travesía de Callao, paralela a García Barbón por encima de las torres Ifer, para que el Concello asfaltase lo que ahora es una pista de tierra de más de 100 metros de largo en muy mal estado, llena de socavones y que se utiliza como aparcamiento de vehículos durante las mañanas debido a las dificultades para encontrar plaza gratuita en las inmediaciones de Serafín Avendaño y el tramo final de Rosalía.

Al no existir pavimento, cuando llueve se generan grandes charcos y hay desniveles por los que solo pueden circular vehículos grandes. Un turismo bajo tiene dificultades para pasar. Pero el gran problema de movilidad es para los vecinos de la zona, ya que en lugar de aceras se encuentran con un camino de hormigón cubierto en algunos tramos por maleza. FARO se hizo eco en sucesivas ocasiones de las denuncias de varios vecinos por el mal estado de la zona y el problema adicional de un residente de la travesía Callao con discapacidad que utiliza una silla eléctrica para desplazarse y que muchos días no podía salir de casa. También hay dificultades para el acceso de ambulancias o de la propia grúa municipal. Pero al ser terrenos de Adif el Concello no puede actuar libremente. La vía que ha encontrado para resolver la situación es solicitarle la transferencia del vial para poder incluirla en su plan de humanizaciones.