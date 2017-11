Vigo, Redondela, Puerto y empresas exigen el fin del peaje entre ambos municipios: "Es prioritario"

"Es una prioridad". Vigo, Redondela, Puerto, vecinos y empresarios coinciden en reclamar el fin, sin demoras, del peaje entre ambos municipios, que grava el uso de un tramo de la AP-9 clave por dos razones: primera, porque en la práctica funciona como una circunvalación que articula la comarca; segunda, porque -si se excluye el centro del casco urbano, donde el paso frecuente de camiones genera quejas de los vecinos- es la vía a la que se ven obligados a recurrir cientos de transportistas en sus viajes entre terrenos portuarios. El "lastre" que supone el peaje de Rande ha vuelto a quedar en evidencia hace solo unos días, cuando, el sector del transporte auguró un "pobre" uso de la base de contenedores de Duchess -que en principio estará lista en tres años- mientras siga imponiéndose el tránsito por la autopista entre Vigo y Redondela.

La exigencia de las instituciones y empresarios de Vigo y Redondela es unánime, y rotunda. No solo consideran desfasado el gravamen; señalan además el alto coste de la tasa -0,90 euros para coches y entre 1,6 y 1,9 para vehículos de mayor tamaño, como los camiones o buses- y que tras décadas de cobro, el recorrido está ya más que amortizado. El tramo Vigo-Pontevedra Sur de la AP-9 se inauguró hace más de tres décadas, en febrero de 1981. Circular por los cerca de 3.000 metros del trozo que se extiende entre la entrada de Teis y la salida en Redondela, supone además hacer frente a 0,3 euros por kilómetros, la cuantía más alta de las autopistas de España.

Una situación que se agrava cuando se compara con el uso libre que se puede hacer de la AP-9 como circunvalación en Santiago de Compostela o el enlace que se construye para enlazar el Gaias con la Autopista del Atlántico, que solo en expropiaciones ha supuesto un desembolso de seis millones. Si se plantea ese tramo entre Vigo y Redondela como un vial clave para el tránsito portuario, también se puede comparar con la autovía de 83 millones que se ha construido para comunicar el puerto exterior de A Coruña. Abierta en junio de 2016, el vial, de 5,1 kilómetros, solo recibió durante sus primeros meses 520 vehículos al día, muy por debajo de la densidad de tráfico que se registra en los accesos de la AP-9 en Vigo.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, recuerda que la tasa que grava el uso de la AP-9 "lo está pagando Sanjurjo Badía", por donde circulan cientos de camiones en sus viajes entre el puerto y las industrias frigoríficas de Teis y Chapela. Para atajar la congestión de tráfico que se padece en ese vial, en 2011 el Concello decidió restringir el paso de vehículos pesados, a los que empezó a exigir una autorización especial. A día de hoy -según los datos facilitados desde el Ayuntamiento- están autorizados unos 800 camiones. Para agilizar su tránsito y también para mejorar los enlaces del casco urbano, Caballero reclama que se creen nuevas conexiones con la AP-9 en la Avenida de Buenos Aires, en Teis. "Solo con hacer la obra habría una nueva vía de comunicación", recalca el regidor, quien advierte de que "al tránsito de camiones por Sanjurjo Badía le quedan meses". "Si en los presupuestos de la Xunta no está la Avenida de Buenos Aires voy a revisar la autorización de camiones por Sanjurjo Badía", abunda.

Aunque para Caballero la principal reivindicación es lograr esas nuevas conexiones de la AP-9 en Avenida de Buenos Aires, reconoce también que la eliminación del peaje entre Vigo y Redondela es "una gran prioridad". "Si hubiera Área Metropolitana lo estaríamos pidiendo como tal y el Gobierno de España tendría muy difícil decir que no".

Para acabar con esa tasa, el alcalde reclama al Gobierno central y gallego que actúen. "Ahora que la Xunta se ahorra lo del Morrazo lo puede dedicar a los accesos desde Buenos Aires y a eliminar ese peaje", reflexiona el primer edil en referencia a la decisión de Fomento de asumir todo el coste de la gratuidad del peaje Vigo-O Morrazo, un esfuerzo que hasta ahora compartían al 50% ministerio y Xunta.

Desde Redondela, su alcalde, Javier Bas (PP), insiste en el perjuicio que ocasiona la tasa de Rande. Recuerda además que su supresión es una de las luchas más antiguas que enarbola desde que tomó las riendas del consistorio. "Desde que estoy de alcalde llevo reivindicando por activa y pasiva que ese peaje es injusto para Redondela. Es un peaje de circunvalación en un área como la de Vigo", enfatiza el popular, quien recuerda que Redondela es el municipio que más ha aportado para la AP-9: la autopista atraviesa Chapela y su ampliación ha exigido un importante sacrificio en esa parroquia. "Somos los que más terrenos estamos aportando", insiste: "Cada vez que tenemos oportunidad de hablar con responsables de Fomento se lo decimos: es imprescindible que se quite el peaje porque estamos siendo perjudicados".

"Quien tiene que resolver esa situación es Fomento", apunta Bas, esperanzado en que se muestre con Redondela la misma "sensibilidad" que se tuvo en su día con O Morrazo. El primer edil pone el acento también en el grave daño que supone para la economía del municipio tener un peaje que no solo grava sus transportes por autopista, sino también los desplazamientos de quienes quieren acercarse a la villa para pasar el día o disfrutar de su gastronomía.

"Hemos expuesto este problema ante Fomento e incluso llegamos a hablar con Audasa para ver cómo podíamos solucionarlo mediante alguna compensación. Evidentemente la supresión de ese peaje es importante para nosotros", coincide el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga: "No se justifica que para ir de un sitio a otro del puerto haya que pasar por un peaje".

A pesar de esas gestiones, la tasa de la AP-9 sigue penalizando los movimientos por autopista para los transportistas de los muelles. "Lo vamos a retomar en breves y en el marco del plan estratégico. Vamos a hacer las gestiones oportunas para tratar que eso desaparezca", asegura el responsable portuario: "No debería haber peaje; lastra y grava la competitividad del puerto, eso es un hecho objetivo".

Los efectos del gravamen se ven también con preocupación desde la patronal. Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), advierte que conlleva "un elemento de pérdida de competitividad y un coste para los transportistas, pero también para los particulares y empresarios que lo usamos habitualmente" . "Lo ideal es la supresión, que acabe siendo una circunvalación", recalca Cebreiros, e insiste en los tiempos: "No nos vale que después de 10 años digamos que lo hemos conseguido; en ese caso se habrán perdido 10 años y unas oportunidades que en estos momentos son recuperables".

Desde esa convicción, el presidente de la CEP advierte de que los competidores de Vigo no se detienen. Buen ejemplo es el puerto de Leixões, que a principios de año avanzó un ambicioso plan de inversiones que ronda los 430 millones hasta 2026 y está logrando arrebatar tráficos a los muelles olívicos debido a las trabas del PIF local. "No podemos permitirnos el lujo de estar reflexionando tanto tiempo; nuestros competidores están yendo más rápido", alerta. Además del tramo entre Vigo y Redondela - "la única vía eficaz para esa comunicación", apostilla-, Cebreiros pone el acento también en la importancia de no descuidar los transportes al puerto de Marín.

Una de las voces que ya ha reclamado en los últimos años el fin del peaje de Rande es la del Círculo de Empresarios de Galicia. Su presidente, José Ramón Güell, llama la atención sobre el hecho de que para desplazarse de un punto a otro del puerto -sin pasar por el centro del casco urbano- haya que pagar un peaje. "Se genera un sobrecoste al producto", lamenta. A finales de 2016 el Círculo ya advirtió de esa rémora y aunque Güell reconoce que las administraciones mostraron una "predisposición magnífica", sigue sin darse una solución. "La que tiene que facilitarlo es Audasa, que es la que cobra la tasa", zanja el responsable del Círculo, y advierte: "Cada día que pasa es un día perdido de competitividad que no recuperamos".

El problema del tramo Vigo-Redondela no es desconocido para el Círculo. Su Foro de Logística ha analizado en detalle esa situación. "Es una injusticia", resalta Francisco Izquierdo desde ese departamento, quien coincide en el diagnóstico de Güell: "Estamos perdiendo competitividad". Por esa razón aboga por que las administraciones encuentren con urgencia una vía que permita paliar la situación. Izquierdo no oculta su malestar además con lo que considera un "agravio comparativo": la gratuidad del peaje del lado de O Morrazo, mientras en Redondela se mantiene la tasa. "Es una cuestión de modernización".

Muy crítico se muestra también el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José María García Costas. "Hay que suprimirlo con la mayor celeridad, es absolutamente necesario." -enfatiza- "No tiene sentido que a estas alturas se siga pagando por la salida en Redondela". En su opinión, la solución debe alcanzarse "de manea inmediata" y "de forma urgente y definitiva". "Es una necesidad. Igual que se pidió y consiguió en su momento en O Morrazo. Es de perogrullo que esa salida no puede tener repercusión económica porque es la que va a afectar a los camiones en cuanto los contenedores se lleven al cargadero de mineral", concluye el veterano empresario.

Entre los colectivos afectados el que más perjudicado se reconoce es el de los profesionales encargados del movimiento de mercancías por carretera. Desde la Asociación de Transportistas de Contenedores, su gerente, Carlos Quintanilla, no oculta su asombro por que el problema persista a pesar de que el fin del peaje haya obtenido el apoyo unánime de instituciones, empresarios y vecinos. "Ha sido incluso una promesa electoral de Feijóo", anota Quintanilla, quien recuerda que el aumento de costes que implica la tasa termina trasladándose al consumidor. "Ese tramo está más que amortizado", zanja.

Un estudio elaborado en 2015 por la Asociación de Transportistas de Contenedores, Transfrío y Apetamcor concluía que el peaje entre Vigo y Redondela suponía para las arcas de sus empresas 321.480 euros anuales. A esa cantidad se sumarían además los 45.150 que se destinan a pagar el rodeo de 30 minutos por el centro de Vigo durante el trayecto de regreso entre A Riouxa y los muelles para evitar el tramo de autopista. En total: 366.630 euros cada 12 meses.

"Es una lacra para la competitividad del transportista, pero también para la del propio puerto y la ciudad. Es algo ilógico", abunda Camilo González, de Apetamcor. El responsable de Asetranspo, Ramón Alonso, recalca la importancia de que haya un diálogo entre las instituciones y Audasa para atajar el problema. "Que no se cobre O Morrazo y en Redondela me parece un maltrato a la gente de Redondela y a los usuarios", abunda Alonso.





Abel Caballero | Alcalde de Vigo

"Si hubiera Área lo pediríamos y el Gobierno tendría difícil decir que no"







Javier Bas | Alcalde de Redondela

"Perjudica injustamente a Redondela, la que más suelo aporta"







Jorge Cebreiros | Presidente de la CEP

"Lo ideal es suprirmirlo, que acabe siendo una circunvalación"







Juan R. Güell | Pte. del Círculo de Empresarios

"Se genera un sobrecoste; cada día que pasa es un día perdido"







E. López Veiga | Presidente del Puerto de Vigo

"Grava la competitividad del puerto, es un hecho objetivo"







J. M. García Costas | Presidente de la Cámara de Comercio

"Hay que suprimirlo con la mayor celeridad; es una necesidad"







Ramón Alonso | Presidente de Asetranspo

"Que no se cobre en O Morrazo y sí en Redondela me parece un maltrato"