La Coral Casablanca podría cambiar su repertorio tras la demanda de la SGAE

"Intentamos llegar a un acuerdo pero no fue posible; ahora vamos a pelear, somos una entidad sin ánimo de lucro cuyos beneficios pagan los gastos, nada mas. No creemos que nuestra actividad genere derechos de autor, pero de igual modo si perdemos pues pagaremos". Todavía molestos y especialmente sorprendidos por la demanda que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha interpuesto contra ellos - en la que les reclama 7.362 euros-, la Coral Casablanca reconoce que no se van a rendir y "pelearán" judicialmente contra el organismo "Nos fue notificada la demanda el pasado 3 de noviembre, tenemos un mes para apelar y llevar a cabo determinadas valoraciones", sostiene un portavoz de la agrupación. tras celebrar ayer una asamblea.

¿En qué consiste exactamente la demanda? La SGAE considera que la entidad habría utilizado "en numerosos actos de comunicación" pública, celebrados en Vigo, el repertorio de obras musicales, "sin haber obtenido" de la misma la preceptiva autorización y sin haber abonado "los derechos de autor que gestiona la demandante". La coral discrepa rotundamente de esta afirmación, primero por definirse como "una entidad sin ánimo de lucro". "Nosotros no obtenemos beneficios con las actuaciones, no somos como una discoteca que emplea la música como principal atracción", argumenta la agrupación, que considera "dantesco" que también se les intente cobrar por el coro de los niños. "Aquí vienen niños de entre 3 a 12 años a apender", lamenta el portavoz.

Intento de acuerdo sin éxito

Por otro lado, la coral "cree" que su actividad no genera derechos e autor. "Somos una institución con mucha repercusión, llevamos más de 60 años de actuaciones. Intentamos llegar a un acuerdo con la SGAE, les ofrecimos un porcentaje de nuestra taquilla, pero también les pedidos que si hay pérdidas nos ayuden y nada. Somos una instituciones que formamos a niños y adultos sin cobrar, solo buscamos el beneficio de la gente", contemplan desde la agrupación viguesa.

¿Qué consecuencias podría tener esta demanda? En principio, desde la propia coral sostienen que podrían llegar a cambiar su repertorio, aunque al tratarse de "temas legales" han preferido no profundizar públicamente en él. Lo que sí han acentuado es el gran impacto social de la Coral. "Tenemos claro que la coral es más importante que la SGAE, si perdemos [el juicio ] pues pagaremos, claro", acepta su portavoz, quien matiza que la sociedad llevó a cabo "una aplicación estricta de la ley".