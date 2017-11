Un operario del Puerto asegura que se entregaban regalos por dar chivatazos

El Juzgado de Instrucción 4 de Vigo citó a declarar en calidad de testigos a dos trabajadores del Puerto vigués en el marco de la causa que se instruye contra cuatro policías portuarios, un empleado de ARVI y una sexta persona presuntamente vinculada a la lonja por el supuesto desembarco y comercialización ilegal en O Berbés. Los operarios citados, encargados también de la descarga del pescado en el muelle vigués, ofrecieron versiones muy distintas de los hechos.

Mientras uno de ellos negó la veracidad de los acontecimientos objeto de investigación por la sala que dirige el magistrado Juan Carlos Carballal, el otro trabajador sí aseguró tener conocimiento de los regalos que presuntamente se entregarían a los investigados a cambio de alertar de inspecciones que se iban a realizar en las instalaciones del puerto.

Según precisaron fuentes próximas al caso, este operario aseguró también que los presentes que recibirían los implicados a cambio de los chivatazos serían cajas de pescado. Supuestamente y a raíz de las investigaciones, el entramado concluía con la reventa de esta mercancía en el mercado negro, repartiéndose los beneficios entre los implicados.

Estos operarios no fueron los primeros testigos que han prestado declaración dentro de esta causa. Según otros testimonios, los policías portuarios les coaccionaban exigiendo "regalos". Dádivas como piezas de pescado de alto valor, cajas con esta mercancía o marisco, y de forma excepcional, incluso dinero. En caso de que no accediesen, los testigos indicaron algunas consecuencias, la primera, "trabas para poder trabajar". Al margen de estas descripciones directas por parte de quienes sufrían presuntamente esas coacciones, los investigadores disponen de otros indicios extraídos de siete meses de intervenciones telefónicas. Aunque solo se pinchó el teléfono oficial de los policías portuarios y también alguno particular de los detenidos, los investigadores disponen de abundante material para armar la acusación.

Para hoy estaban fijadas otras tres comparecencias que tuvieron que ser suspendidas y aplazadas previsiblemente a enero por la incompatibilidad de fechas de un letrado de la defensa.

El operativo saltó a finales de octubre. Seis personas fueron detenidas acusadas de los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental. Las próximas indagaciones también servirán para valorar si la supuesta trama funcionaba como lo que jurídicamente se denomina "grupo criminal".