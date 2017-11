Funcionario judicial... y escritor novel

Desde hace más de dos décadas trabaja como funcionario judicial, en los últimos años en el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo. Y a esta faceta profesional une ahora otra: la de escritor. Su primera obra ya está en las librerías. "Vicvs. Un lugar do común" es el libro con el que se estrena en la literatura Beto Luaces, de 48 años. Una novela negra con un arquitecto vigués como protagonista en cuya trama está presente la emigración gallega, una realidad que él conoce bien, y que tiene como escenarios clave la urbe olívica y la Serra do Suído, lugares que le son muy conocidos a este escritor novel al formar también parte de su biografía.

La obra, escrita en gallego, de 438 páginas y publicada por la editorial compostelana Bolanda, será presentada el 24 de noviembre, a las 20.00 horas, en la Libraría Cartabón, en la calle Urzáiz de Vigo. ¿Qué lleva a un funcionario judicial a adentrarse en el mundo de la literatura? "Un día se me ocurrió la historia y decidí desarrollarla; después fue evolucionando, pero la idea inicial ha quedado plasmada en el libro", cuenta, concretando que tardó cinco años en escribirlo. "Lo fui haciendo poco a poco, en el tiempo libre...", relata. Nunca se imaginó que su obra acabara publicada. "La presenté y la editorial Bolanda ha confiado en mí; es la misma que publicó los últimos libros de Neira Vilas y estar en su nómina es un orgullo", señala este funcionario, que aunque lleva casi toda su vida en Vigo, nació y pasó sus primeros años en Uruguay, país al que habían emigrado sus padres.

En su novela, el protagonista es un arquitecto que se ve obligado a resolver un problema derivado del pasado de sus progenitores como emigrantes en Caracas. Allí, entra en contacto con la emigración y con un polémico libro de la literatura gallega del siglo pasado. La trama de esta historia a caballo entre realidad y ficción seguirá en Vigo y Serra do Suído hasta su desenlace final.