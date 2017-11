El contrato de la zona azul se enquista

El nuevo contrato para gestionar la zona azul de Vigo no acaba de cuajar. Mañana se cumple un año desde su licitación sin que todavía haya sido adjudicado. Pero el retraso es todavía mayor si se tiene en cuenta que el Concello tuvo ya un primer intento fallido por renovarlo. Y es que el concurso se licitó inicialmente en mayo de 2016, hace ya un año y medio. Sin embargo, el recurso de varias empresas por incorrecciones detectadas en los pliegos provocó el primer "frenazo". Y no fue menor. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales obligó a realizar varias modificaciones y el gobierno local tuvo que rehacerlo y, por precaución, optó por licitarlo de nuevo. No lo hizo hasta noviembre de 2016. Ahora, doce meses después, continúa sin fallarse pese a que el último sobre, el de la oferta económica, ya se abrió el pasado mes de julio.

El retraso es a todas luces inusual. Trabajadores consultados por este periódico especulan que este parón podría deberse a "problemas" con la actual concesionaria y candidata a la renovación: Dornier. Fuentes municipales no aclaran los motivos. "Falta un informe sobre el que la Mesa de Contratación tendrá que pronunciarse", se limitan a decir.

El concurso se licitó por 23,4 millones de euros por un periodo de 10 años prorrogable otros dos. Tras la primera licitación fallida, los sobres con las ofertas económicas se abrieron el pasado mes de julio. Antes ya se habían abierto las propuestas técnicas, donde las seis empresas candidatas quedaron muy igualadas. Pero, como adelantó este periódico, la actual concesionaria, Dornier, presentó una oferta económica que, de no incurrir en baja temeraria, decantaría el concurso a su favor con toda probabilidad. Y es que planteó una reducción del 31% del presupuesto de gastos del servicio y también un 95% de rebaja sobre los importes del coste por cada nueva plaza que se habilite (el concurso abre la puerta a ampliar el número de aparcamientos de pago hasta en un 40%). Ambos apartados se puntúan con hasta 25 y 21 tantos, respectivamente, de los 60 posibles. Y, aunque todas las candidatas a excepción de Aussa propusieron rebajas en el precio, el porcentaje es muy inferior al planteado por Dornier. Estaciones y Servicios lo fijó en un 15,7%; Setex Aparki, en un 13,3%; Ingeser-Iberpark, en un 7,21% y Esycsa-Api, en un 2,7%.

Sindicatos

De hecho, a los pocos días de conocerse la rebaja planteada por la actual concesionaria, los sindicatos fueron los primeros en pedir que no se le adjudicara asegurando que era una "baja temeraria" y que conllevaría una reducción de personal de hasta 16 personas de un total de 40. Carlos Landín, representante sindical, aseguró incluso que la empresa "tiene amenazado" al Ayuntamiento con reclamarle por la vía de lo contencioso-administrativo el dinero que le debe por las plazas de zona azul que han desaparecido por el proceso de humanización de calles y que en el nuevo contrato se pretende recuperar en parte.

Los problemas legales con la zona azul no son nuevos, sino que se arrastran desde su implantación en Vigo, tanto a nivel contractual con las concesionarias, como con las propias denuncias de los vigilantes, que llegaron a ser declaradas nulas y que obligó al Concello a dotar de autoridad a los controladores para que pudieran cobrarse. De hecho, el actual concurso no se convocó porque finalizara el contrato, sino por sentencia judicial. Fue por mandato del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que falló que la anterior adjudicación, durante el gobierno local del PP, había estado "viciada".