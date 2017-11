El acusado de tirar a su mujer por la ventana en Vigo admitió ante un psquiatra que la llevó al lavadero

En la cuarta sesión del juicio por homicidio que se celebra en la Sección Quinta con sede en Vigo, los psiquiatras y peritos que trataron a Alberto Viéitez tras el crimen reiteran que padecía un trastorno con ideas delirantes persistente convencido de que su mujer le envenenaba por motivos económicos.

El acusado negó siempre haber tirado a María José por la ventana y reiteró ante los médicos que "se tiró ella". No obstante, admitió que no la dejó salir de casa y que la llevó al lavadero. Fue precisamente desde esa ventana desde la que se precipitó.

A uno de los médicos le manifestó que aquel día había descubierto con qué lo envenenaba:con jabón de lavadora, porque la vio manipulándolo. Discutieron. Ella quiso marcharse de casa y él se lo impidió llevándola al lavadero. Ahí concluye su relato. Precisamente desde la ventana del lavadero,desde un tercer piso, se precipitó la mujer que ya en el suelo reiteró a la policía:"Tiroume o meu home"

Uno de los psiquiatras acaba de manifestar ante el tribunal que en un delirio peligroso se puede llegar a actuar en defensa propia.

Ayer, los agentes de la PolicíaCienífica explicaron que no encontraron en la ventana pro la que cayó la mujer "ninguna huella con valor identificativo", aunque sí restos; y que no percibieron que ésta hubiese sido limpiada. En todo caso, han apuntado que si alguien se quisiera descolgar o se cayese por la ventana, "no tiene por qué quedar huellas" Hoy llega el turno de los forenses.