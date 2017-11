Las ANPA aplauden el cambio del mapa escolar con "dudas"

El proyecto de una nueva zonificación escolar en Vigo ya es una realidad tras más de dos décadas en las que padres y estudiantes se han regido por un mapa que obliga a los alumnos a desplazarse más de 10 kilómetros para llegar a los institutos asignados a pesar de tener centros a escasos metros de sus residencias. Foanpas y otras ANPA escolares en particular aplauden este nuevo programa que consideran irremediablemente "necesario" al tachar el actual de "obsoleto". "Era una reivindicación por la que hemos trabajado mucho", explica su portavoz, Bertila Fernández.

Foanpas, al igual que el resto de asociaciones de madres y padres de alumnos, todavía no ha podido tener acceso al primer boceto de este nuevo proyecto pero sí conoce los grandes cambios que traerá consigo: la reordenación de los centros en cuatro grandes áreas -Centro, Norte, Sur y Este- y la modificación del transporte escolar. Precisamente es el tema de la movilidad el que causa mayor reparo e intranquilidad a los progenitores de los estudiantes. Si bien la mayoría aplaude los cambios, también admite las "dudas" sobre que este problema pueda solventarse. "Estamos un poco temerosos o dudosos por las cuatro zonas, por eso, porque solo hay cuatro. Cómo van a organizarse para que no haya desplazamientos tan grandes como indican. No lo acabamos de ver muy claro; vamos a esperar a tener la reunión con la jefatura territorial de Educación para que nos lo aclaren", señalan desde la ANPA del centro Virxen do Rocío.

En la misma coyuntura se encuentran en el colegio Balaídos. La asociación de madres y padres del colegio celebra la nueva revisión del plan pero se encuentra a la expectativa de cómo afectará a la movilidad y desplazamiento del alumnado. "La información que tenemos es escasa pero lo que buscamos con la nueva zonificación es la cercanía, no queremos tener un instituto a 100 metros y tener que ir a otro a kilómetros de distancia como pasa ahora en Navia", recalca la asociación sin obviar el problema del transporte. "Es un asunto que hay que revisar ya que los alumnos de Bachillerato no optan al transporte. Estamos contentos con un nuevo proyecto pero expectantes por cómo se pondrá en marcha", matizan.

Por el momento, según explican estas ANPAS, todavía no han sido convocadas a una reunión con Educación. Sin embargo, ésta llegará en breve, tal y como confirmaba este lunes el jefe territorial César Pérez Ares, que recalcó la importancia de obtener un "consenso" por parte de toda la comunidad educativa a la hora de plasmar el proyecto. Pérez Ares hacía hincapié en la relevancia de las asociaciones de madres y padres representadas por Foanpas, por lo que su opinión y disposición serán tenidas en cuenta a la hora de dibujar un proyecto final de zonificación, que en palabras del propio jefe territorial aspira a ponerse en marcha en el curso 2018/2019 de forma "progresiva" y sin que ningún alumno "pierda las ventajas con las que contaba hasta el momento".