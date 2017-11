Los patrones de Canido piden la supresión de la tasa de la Xunta para fondear en Cíes

La decisión de la Xunta de Galicia de imponer a partir del próximo año una tasa autonómica por navegar y fondear en aguas de Illas Atlánticas sigue trayendo cola. Decenas de pequeños propietarios de Canido se reunieron ayer para denunciar la medida del Gobierno gallego y tratar de hacer fuerza para que la propuesta no salga adelante. Actualmente figura en el proyecto de los presupuestos del próximo ejercicio. Al acto acudieron los ediles populares Teresa Egerique y Miguel Fidalgo.

Los usuarios reunidos ayer en el Puerto de Canido no entienden que la Xunta ponga precio a lo que ellos consideran un derecho. "No tiene sentido que quieran cobrarnos por navegar y fondear. No somos millonarios y al final costará más ir con tu propia embarcación que en una naviera. La circulación por el mar es totalmente libre y este gravamen no tiene ni pies ni cabeza", denuncia Miguel Ángel Fernández, uno de los asistentes al encuentro.

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente apunta que su propuesta de cara a los próximos presupuestos ha sido creada "con la finalidad de reinvertir lo recaudado en la conservación y protección de todos los emplazamientos del propio Parque Nacional".

Otra de las novedades que tendrán las Islas Cíes el próximo año estará en la instalación de un nuevo sistema de control de visitantes.