Los árboles dejan Gran Vía en la penumbra

Que el árbol no te impida ver el bosque. Este popular refrán se hace realidad en Vigo. Concretamente en Gran Vía. Pero el bosque sí se ve a la perfección entre las plazas de América y España, siendo más frondoso en el bulevar. Lo que es imposible ya ver son las farolas. La mayoría han sido literalmente tragadas por las copas. Y cuando se pone el sol, lo único que iluminan son sus ramas, quedando buena parte de la calle en la penumbra, principalmente el tramo ascendente, donde ni siquiera hay iluminación instalada en la mayor parte del recorrido (fotografía de la derecha). Esta situación ha comenzado a preocupar seriamente a vecinos y comerciantes. Y es que este tramo de Gran Vía pierde luz año a año a medida que las especies ganan porte. "Es un problema antiguo que no se acaba de solucionar. Llega la noche y aquí no se ve nada. Es un desastre", denuncia Víctor Fernández, presidente de la Asociación de Comerciantes de Traviesas, pero también máximo responsable de la Federación de Comerciantes de Vigo (Fecovi).

El mayor problema se produce en el bulevar. Cada cinco metros aproximadamente hay una farola de unos 7 metros de alto. Pero en ese espacio coinciden también varios árboles que casi han alcanzada ya esa misma altura y, en multitud de casos, la han superado. De esta forma, la luz de muchos focos se muere sobre las ramas antes de llegar al asfalto. La de otros ni siquiera se proyecta, ya que han sido literalmente engullidos. Incluso de día es prácticamente imposible distinguir algunos. Y de noche lo único que se ve es una copa iluminada. La luz que llega al asfalto o a la acera es casi nula. En sentido descendente, donde sí hay farolas más bajas colocadas en la acera y la copa de los árboles no las cubren, la iluminación es mejor. Pero "deficiente", como aseguran los comerciantes. Y si ese margen es la "cara", el otro es la "cruz", ya que en la acera no hay farolas. "Da miedo", resume Víctor Fernández. "A ello hay que sumar el mal estado en el que está esa acera", agrega.

Pero no solo vecinos y comerciantes son críticos con el estado actual de este vial en materia de iluminación. Conductores y ciclistas también padecen esta precaria situación. Y es que circular de noche en dirección a la plaza de España exige un esfuerzo visual extra. La situación empeora todavía más los días de lluvia. Pero además Gran Vía no es un vial cualquier: es la calle de Vigo que más intensidad de vehículos registra y la que encabeza año a año el ranking de accidentes.

Pero no solo hay un elevado tránsito de coches, sino también de peatones. En el margen derecho, donde apenas hay iluminación, hay varias paradas de autobús, dos institutos, un colegio o el acceso al Centro Comercial Gran Vía, lo que provoca un movimiento importante de viandantes. De hecho, en los últimos años se han registrado varios atropellos, alguno muy grave. Y es que la luz no solo es deficiente sobre el asfalto. Hay farolas sobre pasos de peatones que también están tapadas por los árboles.

Pero esta situación no es nueva. El propio Concello elaboró en 2012 un mapa lumínico de la ciudad en el que puso como ejemplo un plano de este tramo de Gran Vía en el que se puede ver a través de códigos de colores la gran diferencia entre un margen y otro de este vial. Mientras en el descendente la tendencia era al color rojo (código de color utilizado para las situaciones más favorables) en el ascendente era todo amarillo (iluminación más deficiente).

Iluminación navideña

Casualmente la semana pasada este tema fue tratado por los comerciantes de Traviesas en una reunión con el concejal de Parques, Jardines y Comercio, Ángel Rivas. "Les hemos pedido que poden los árboles o que cambien el sistema de iluminación. Pero además, también se le trasladó que deben buscar una alternativa para el alumbrado navideño en esta zona. El año pasado se puso en las farolas y con las ramas de los árboles tampoco se veía", recuerda Víctor Fernández.