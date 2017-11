Escritor a los 94 años

A sus 94 años, Germán Sarmiento Vázquez se ha animado a publicar su primer libro, una autobiografía en la que mezcla su vida con los hitos políticos de prácticamente un siglo. La obra, que será presentada en la Casa del Libro este jueves, día 9, a las 19.30 horas, se divide por lo tanto en las cinco etapas políticas muy diferentes a las que ha asistido: la monarquía de Alfonso XIII, la II República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la llegada de la democracia. A ellas hace referencia el título del libro, "Las cinco etapas de mi vida", que desgrana a lo largo de 446 páginas de vivencias personales, hechos históricos y un gran número de reflexiones. "Mezclo mi vida con determinados hechos políticos pero si sigo diciendo todo lo que tenía que decir en vez de 400 tendría un libro de 800 páginas", reconoce el autor, que no descarta embarcarse de nuevo en otra aventura literaria que tendría como eje fundamental su gran afición por el golf, al que también está intrínsicamente unido. "Es que mi vida es muy larga", bromea.

En todo caso, no es la primera vez que Germán Sarmiento se pone al frente de una publicación ya que durante sus primeros años en Telefónica llevó a cabo la tarea de editar una Guía de Carreteras para MotoVespa con motivo de la celebración de un rally por España, Francia e Italia, dado que era un "gran dibujante" y en el servicio militar se licenció como soldado topógrafo.

"Se editaron 15.000 ejemplares, yo tengo uno en casa y costaba 45 pesetas", explica con orgullo este hombre que a lo largo de su vida ha hecho "ochenta mil cosas diferentes". Llegó a Telefónica tras aprobar una oposición a la que se presentaron 8.000 personas para 60 plazas. "Aprobé con el número 33, por lo que como además soy muy creyente le tengo gran devoción a ese número", confiesa.

"Procuraré, a la vez que os doy a conocer mi larga y creo que interesante vida, rememorar momentos de angustia, incertidumbre, inseguridad sociopolítica, pánico y, por qué no, también felicidad, del modo más veraz e imparcial posible", adelanta Sarmiento en el prólogo de la obra, que dedica a la juventud para que "la lectura de mis avatares, errores y/o aciertos, derive en decisiones que no les hagan tropezar en las mismas o similares piedras que yo".

A ellos, a los jóvenes, les advierte de que no se dejen "embaucar por los cantos de sirena" de los políticos, en general. Germán Sarmiento tan solo destaca como dirigentes a Manuel Fraga y a Adolfo Suárez. Al respecto de cuál considera que fue la etapa más próspera del país indica que "la última etapa de la dictadura, cuando España tuvo reconocimiento internacional y pudo prosperar". Pese a ello, se considera "antifranquista. "Franco tuvo muchos defectos pero yo en concreto le reprocho que habiendo sido el máximo dirigente durante tanto tiempo hubiese abandonado por completo a Galicia, aquí solo hizo pantanos", lamenta. Por ello, asegura que "ahora solo soy español y católico, no soy apartidista pero no tengo ningún pensamiento político porque para mí todos van a lo suyo".

En lo que cita como "el Libro de mi Vida", Germán Sarmiento desgrana por tanto hechos históricos pero tampoco olvida los grandes dramas de la humanidad como la hambruna y las guerras. Al respecto de estas últimas, en el epílogo lamenta que "si no surgen por sí solas hay que inventarlas" para que puedan seguir subsistiendo las poderosas "fábricas de material de guerra".