La Zona Franca de Vigo, la mejor de España, según el "Financial Times"

Siete de los más importantes premios que reconocen el trabajo de las zonas francas fueron otorgados anoche por el Financial Times al Consorcio de Vigo. Se trata de los FDI Global Free Zones of the Year, organizados por el centro de excelencia en inversión extranjera directa del periódico económico. La viguesa fue la única de las siete zonas francas españolas distinguida en la entrega de premios, celebrada al término de la Conferencia de Zonas Francas de las Américas. Los galardones distinguen su impulso a la internacionalización de pymes, la generación de ecosistemas de innovación o la mejora de infraestructuras.