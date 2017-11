Financial Times distingue a Vigo como la mejor zona franca de España

Un total de 7 de los más importantes premios mundiales que reconocen el trabajo de las zonas francas fueron otorgados anoche por el Financial Times al Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV). Se trata de los FDI Global Free Zones of the Year, organizados por el centro de excelencia en inversión extranjera directa del prestigioso diario económico Financial Times. La entidad viguesa fue la única de las 7 existentes en España distinguida durante la entrega de premios, celebrada en Tenerife al término de la Conferencia de Zonas Francas de las Américas.

Los galardones distinguen el trabajo del Consorcio en el impulso a la internacionalización de pymes, la generación de ecosistemas de innovación, o la mejora de infraestructuras. También fueron premiadas las estrategias de la Zona Franca de Vigo en materia de incentivos a la I+D+i, el apoyo a emprendedores o el desarrollo de clústeres. El Consorcio vigués recibió un premio especial del Financial Times en su programa para consolidar un polo de especialización global en materia de automoción ha sido reconocido en estos premios.

"Reconocimientos de este tipo nos animan a seguir invirtiendo en Vigo y nos permiten tomar referencias con lo que se está haciendo en el resto del mundo", indica la delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa. "Trabajamos para atraer inversiones a Vigo y a Galicia, para apoyar el desarrollo de nuevas empresas, para fomentar la innovación y la internacionalización€ Y cuando nos indican que estamos en el buen camino, como sucede con estos premios, la satisfacción es doble: tanto por el reconocimiento al trabajo como por el impacto que tienen en la economía las inversiones que se realizan desde la Zona Franca", explicó Pedrosa tras recibir los galardones.

Pedrosa cree que el factor que le ha permitido a la Zona Franca alzarse con las 7 distinciones es la calidad y el compromiso de todos los trabajadores de la entidad. "Un gran equipo de profesionales de Vigo está detrás de este logro", afirmó. "La plantilla de la Zona Franca ha demostrado en los últimos meses que es capaz de edificar y entregar a la industria local naves industriales en sólo 3 meses, por ejemplo. También ha sido clave en el apoyo a start-ups, de manera que hoy hay empresas en Vigo altamente innovadoras que han ido creciendo con el apoyo de la Zona Franca€ Hemos tenido que gestionar dificultades que pusieron en peligro nuestra industria, como la suspensión del Plan de Ordenación. Gracias al compromiso de nuestro equipo, y del trabajo en coordinación con otras instituciones como el Gobierno Gallego y el Concello de Vigo, hemos podido gestionar las dificultades y aprovechar las oportunidades".