Un centenar de usuarios tramitan el cambio a Povisa en el primer día de plazo

El plazo para que los ciudadanos del área sanitaria elijan entre recibir atención especializada en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) o en Povisa empezó el pasado miércoles y se prolonga hasta final de mes. En el primer día hábil de ese periodo, el centro concertado registró 107 peticiones de personas interesadas en cambiarse a él y solo seis de ellas no reunían las condiciones requeridas. La lista de espera de la red pública o alguna mala experiencia en ella, pero sobre todo, la ubicación del privado en el centro de la ciudad, son los motivos que alegan para el traslado los que ayer se acercaban a tramitarlo al hospital de la calle Salamanca.

Es el caso de Berta Fandiño. Llegó hace un año de Madrid y se asentó en la calle Zamora. "A dos cuadras" de Povisa. En este tiempo, ya ha tenido que hacer uso del Álvaro Cunqueiro y del Meixoeiro, a los que califica de "fabulosos" y donde recibió "muy buen trato". Pero le quedan lejos, tiene que echar mano del transporte público para llegar a ellos, "y estando éste tan cerca"... Además, tiene buenas referencias sobre el centro concertado. Su hermano, José Luis, que ayer la acompañó en la tramitación del traslado, es usuario de Povisa desde hace muchos años, ya que vivía en Cangas y era el hospital que le correspondía cuando la asignación era por lugar de residencia. "Ya he estado aquí para dos o tres intervenciones y no tengo ninguna queja", explica.

Berta no debería tener problemas para que se lo concedieran. Es usuaria del centro de salud Pintor Colmeiro, uno de los siete de la ciudad de Vigo desde los que se permite ejercer la libre elección de hospital, junto a los de Coia, Coruxo, López Mora, Navia, Nicolás Peña y Rosalía de Castro-Beiramar. También es posible en los municipios de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán y Gondomar, cuyos habitantes recibían atención en el centro concertado antes de la firma del último convenio entre Povisa y el Servicio Galego de Saúde (Sergas), de septiembre de 2014, en el que se introdujo el carácter voluntario de la asignación al centro concertado.

A las mesas habilitadas por el hospital concertado para gestionar estos traslados aún llegan algunos casos de usuarios de zonas que no pueden ejercer la libre elección de hospital. Povisa les informa de que, para hacerlo, deben solicitar primero el cambio de centro de salud. Hay cupos de médicos abiertos para ello en los de Coruxo, Navia, Nicolás Peña, Pintor Colmeiro y Rosalía de Castro-Beiramar.

La lejanía del Álvaro Cunqueiro es también uno de los motivos por los que Juan Luis Pérez Taboada y su hijo han tramitado el traslado a Povisa. Pero no el único. Han probado la atención en ambos complejos y han concluido que les "gusta mucho más Povisa". Juan Luis cuenta que fueron atendidos en la calle Salamanca en el marco de un seguro privado y también cuando pertenecían al centro de salud de Coia. Fue al trasladarse a un médico de familia del Nicolás Peña -donde no se permitía la elección del centro concertado hasta hace dos años- cuando testaron los servicios del Chuvi. Principalmente, el servicio de urgencias. "La rapidez y la atención en las de aquí no tienen nada que ver con las del Cunqueiro, que además queda a desmano", sostiene. Su mujer, en cambio, se mantiene en el Chuvi. "Está en medio de un tratamiento y le aconsejaron que no se cambiara, pero por gusto lo haría", añade.

Hay un grupo de usuarios que, pese a pertenecer a los centros de salud citados no pueden ejercer el derecho a la libre elección de hospital. Son aquellos que se encuentren hospitalizados en la actualidad o si han iniciado un tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

Raquel Pimentel, trabajadora de los quirófanos de Povisa también se acercó ayer a asesorarse sobre los requisitos para el cambio de hospital. No era para ella, ya usuaria del hospital, sino para una amiga, que espera "con dolor" a que el Chuvi la cite para una operación de rodilla. La lista de espera no es su único motivo. También lo hace por la calidad de los servicios del centro concertado, de la que le han hablado.

Mari Carmen Vega Lago también se lleva un folleto con las instrucciones para solicitar el traslado. Tampoco es para ella. "Yo ya estoy aquí y estoy encantada con Povisa, no me iré nunca", asevera. Se lo lleva para gente a la que conoce y a la que le denegaron el traslado en anteriores periodos. "El Cunqueiro está muy bien, atienden de maravilla, pero está fuera de la ciudad y hay que pagar aparcamiento", sentencia.

Mecanismo de cambio

El mecanismo para el cambio de hospital se habilita cada año en el mes de noviembre. Según el convenio suscrito con el Sergas, Povisa puede atender un máximo de 139.000 usuarios de la red pública. Por cada uno de ellos, cobrará de las arcas públicas 540 euros al año. Antes de la apertura de este plazo, tenía 137.900 tarjetas sanitarias asignadas, por lo que su margen de crecimiento era de 1.100 pacientes. También hay que tener en cuenta que los usuarios de Povisa, igualmente, pueden usar este plazo para trasladar su atención especializada al Chuvi.

En la resolución que rige este derecho de libre elección, el Sergas advierte que uno de los supuestos en los que no es posible tramitar el cambio al hospital concertado es que se hayan superado las 139.000 cartillas adscritas. De ahí que el personal de Povisa aconseje a los que estén interesados en trasladarse que lo tramiten pronto.





