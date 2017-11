Caballero espera instrucciones del juez y el administrador sobre el Auditorio

El gobierno local no se pronunciará sobre la inminente liquidación de la gestora del Auditorio hasta que el administrador concursal o el juez le dé instrucciones sobre cómo actuar. Lo avanzó ayer el alcalde a preguntas de los periodistas sobre la delicada situación económica de Pazo de Congresos de Vigo S.A.. La firma no entregó su propuesta de convenio para negociar con los acreedores en una junta fijada por el Mercantil número 3 de Pontevedra para el 15 de noviembre y al no completar este trámite, el juez dictará auto de extinción la próxima semana. Abel Caballero se negó ayer a valorar la situación hasta conocer en detalle lo ocurrido. "Yo no estoy en ese consejo de administración. El administrador concursal y el juez deben emitir informe y esperaré sus conclusiones", explicó antes de recordar que la concesión del Mar de Vigo fue otorgada por el anterior gobierno del PP. "No la autorizó el gobierno de Caballero, sino el anterior, exactamente igual que ocurrió con el precio y las condiciones de los nuevos aparcamientos subterráneos", la mitad de los cuales gestiona Puentes y atraviesa problemas económicos.

El PP cifra la deuda de Pazo de Congresos en 77 millones de euros y Elena Muñoz volvió a preguntar ayer al alcalde si las cuentas incluirán el pago de esos fondos: "No sabemos dónde está esa previsión y esperamos que nos expliquen cómo se hará frente a una indemnización millonaria".