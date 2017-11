El promotor del Street Stunts insiste en que el festival se irá de Vigo "al 99,9%"

Nada ha cambiado en las últimas horas. Salvo milagro inesperado, la próxima edición del Street Stunts no será en Vigo. Tras la reunión que mantuvieron el martes el promotor del evento, Alberto Badía, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, en la que no llegaron a un acuerdo sobre la cesión del espacio de As Avenidas para la celebración del festival, la cita está a punto de hacer las maletas de manera definitiva. "A un 99,9% nos vamos de Vigo. Y lo hacemos con mucha pena porque aquí nacimos y crecimos", apunta Badía, quien reconoce tímidos contactos con el Concello en las últimas horas.

Precisamente el alcalde Abel Caballero se mostró ayer tajante cuando se le preguntó sobre la marcha del Street Stunts. "No se va a ir ningún evento", zanjó.

Ante la negativa desde Praza da Estrela de ceder espacio en As Avenidas aludiendo a las molestias que ocasiona a los vecinos de la zona y a los inconvenientes que causa a las empresas del entorno, el Gobierno local ofreció la posibilidad de trasladar la infraestructura a Samil. "No nos vale porque somos un evento urbano y necesitamos estar en el centro", comenta Badía, que en las próximas semanas firmará un acuerdo con otra ciudad salvo marcha atrás de la Autoridad Portuaria.