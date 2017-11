El PP acusa al PSOE de "vender humo con partidas repetidas"

El PP considera "una falta de respeto" que se presenten las cuentas antes de que las conozcan los grupos y resta importancia a las elevadas cifras de inversión porque insiste en que en los últimos años el gobierno local ha demostrado "que es incapaz de ejecutarlas". "Quedará en papel mojado. Solo buscan titulares con promesas que luego no se ejecutarán", denunció su portavoz, Elena Muñoz. En su valoración del documento económico volvió a criticar la subida de impuestos prevista para el próximo año. "Vamos a pagar más y los únicos que van a cumplir el presupuesto serán los vigueses. El Concello recauda más y no presta mejores servicios", lamentó Muñoz aludiendo a la "nefasta gestión" municipal y a un remanente de tesorería que cifra en 100 millones y que no revierte en mejoras para los ciudadanos. El PP entiende que el PSOE solo busca "vender humo" con partidas "repetidas" en humanizaciones, La Panificadora o Balaídos.