La veinteañera que sorprendió en La Voz con un tema de Britney Spears estudia en Vigo

María Barajas, la veinteañera que sorprendió al jurado del programa La Voz con una personal versión al piano y a dos velocidades del tema de Britney Spears "Oops I did it again", estudia en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. La alumna del centro de O Castro encandiló a Pablo López, que la sumó a su equipo. "Tenía miedo de sentirme pequeñito y me acabas de matar", le confesó tras su actuación. Este sábado es posible escucharla en directo en la ciudad, en el Café Vitruvia, a las 21 horas, con un repertorio de versiones de soul y blues.

Esta madrileña (1977), que veranea en Bueu "de toda la vida", optó por el centro olívico para continuar sus estudios en violonchelo y viola de gamba. No, en canto no. En eso es autodidacta. No hay muchos conservatorios que ofrezcan formación en viola de gamba y la calidad de la profesora del centro vigués, Sara Ruíz, acabó por convencer a María para trasladarse a estudiar a Vigo. Aquí, ha participado en la Orquesta Sinfónica Vigo 430 y en su sección barroca.

La joven se presentó en la quinta edición del programa de Telecinco cantando y tocando el piano. Algo que hace "desde superpequeña" y "de forma muy natural". Canta todo tipo de repertorio, porque le "gusta variar", pero está empezando con un proyecto de banda propia, con "rollo americano, blues, country€". Y sí, las canciones también las compone ella.

Por ahora, el programa le ha servido para "saber hacia dónde quiere tirar". Además de los entresijos del mundo de la música y el espectáculo, cuenta que "descubres qué es lo que quieres tú". Agradece la oportunidad que le da para darse a conocer y la experiencia que ha ganado de cómo enfrentarse a las cámaras y un plató, entre otras cuestiones.