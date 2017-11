Vecinos de A Laxe alertan de una multitudinaria pelea con hasta 30 implicados

A Laxe fue escenario la madrugada del miércoles de una multitudinaria pelea en la que se podrían haber visto implicados al menos 30 personas. Fuentes de la comisaría de López Mora confirman que fueron alertados por vecinos de la zona quienes informaron que se estaba produciendo una discusión frente al Centro Comercial sobre las 2.20 horas.

Tres vehículos se personaron en el entorno de As Avenias lo que provocó la estampida de los supuestos implicados en la pelea. Fuentes policiales confirman que se "dispersaron la ver la presencia" de los agentes, aunque sostienen que muchos de los presentes solo serían testigos del mismo. Desde comisaría confirman que no se han interputeso denuncias por agresión, por ni daños en el moviliario ni tampoco tienen "constancia" de heridos; por lo que no se investigarán los hechos.