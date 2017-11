La (invisible) sociedad gallega multicultural

La población inmigrante se esfuerza por mantener su lengua de origen y su riqueza cultural. Pero es un esfuerzo que solo realizan de puertas hacia dentro porque, en general, la sociedad gallega ignora esta diversidad. Y cuando sus hijos inician la escolarización aquí la transmisión del idioma ni siquiera llega a darse en muchas familias. Un estudio realizado en la Universidad constata estas dificultades y recomienda políticas públicas que visibilicen y subrayen el valor de la multiculturalidad ya desde el colegio.

Conservar la lengua de origen facilita la integración de la población inmigrante. La propia UE asume la premisa y defiende que estos procesos deben ser bidireccionales. Sin embargo, la sociedad y las instituciones ignoran esta riqueza multicultural y centran sus esfuerzos en garantizar el aprendizaje del español, y también del gallego en nuestra comunidad, para que los ciudadanos extranjeros tengan acceso al mercado laboral. Y en este camino, ellos mismos entienden que su idioma solo tiene valor dentro del hogar.

"No es que consideren incompatible la adaptación con mantener su cultura, pero en la práctica solo lo hacen en casa porque fuera sus rasgos culturales no tienen visibilidad, no los conocemos ni hay intercambio. Cuando los niños iniciaron la alfabetización en sus países de origen suelen conservar la lengua, pero cuando ya empiezan la escolarización en Galicia es mucho más difícil. La responsabilidad recae de forma exclusiva en los padres, que muchas veces no tienen tiempo de enseñarles", explica Laura Rodríguez Salgado, autora de una tesis doctoral sobre los procesos de integración de la inmigración en Galicia a partir del mantenimiento lingüístico y la adaptación sociolingüística.

Durante el desarrollo de este trabajo, Rodríguez, que previamente cursó Filología Inglesa y el máster de Lingüística y sus aplicaciones, también participó en el proyecto Miles (Muller Inmigrante, Lingua e Sociedade) liderado por el profesor Ángel Rodríguez Gallardo y que finalizó este año con la publicación de un libro editado por Galaxia.

Su investigación se basa en las entrevistas realizadas a 30 inmigrantes -la mayoría de ellas mujeres (28)- residentes en las provincias de Pontevedra, Lugo y Ourense y procedentes de 15 países de Europa, América Latina, África y Asia. Los encuestados, todos con el requisito de tener descendencia, reunían 21 lenguas maternas diferentes.

Rodríguez también se entrevistó con cuatro asociaciones de inmigrantes -la de emigrantes senegaleses de Vigo y la de amigos de Venezuela, entre ellas-, así como con entidades sociales que tienen relación con los encuestados como Diversidades (Vigo), Viraventos (A Coruña) o Cáritas Diocesana de Lugo.

"Todos tienen la intención de mantener su lengua y que sus hijos la aprendan para seguir vinculados a sus orígenes. Pero al entrar en la sociedad gallega van perdiendo esa conexión. Hay ciertos rasgos diferenciales en el caso de la población musulmana, que opta por crear asociaciones y escuelas para que los niños aprendan árabe por cuestiones religiosas, y de la china, cuyas redes familiares son muy fuertes y mantienen bastante el idioma", explica.

Incluso en el caso de las inmigrantes sudamericanas acaban renunciando a sus rasgos lingüísticos para facilitar su integración porque se identifican con una variedad menos prestigiosa. "La mayoría de ellas han acudido a clases de español. Y en el caso de los matrimonios mixtos la adaptación es más fácil y rápida, pero no siempre ayudan al mantenimiento de la lengua propia. Algunas entrevistadas dejaron de utilizarla", revela.

En vista de los resultados, Rodríguez aboga por nuevas políticas públicas "que tengan en cuenta las peculiaridades de la sociedad gallega, que ya es diversa", así como por la creación de un censo lingüístico. "No solo hay que pensar en la adaptación, sino también en nuestro papel como receptores", sostiene.

Y esta interacción debe empezar desde los colegios. "En Galicia existe un Plan de Acollida de la Xunta que marca unas pautas para que los profesores actúen con los alumnos extranjeros. Pero no es algo obligatorio, hay docentes que animan a los niños a utilizar sus lenguas de origen y otros que no les dejan. Son necesarias medidas más integradoras que pongan en valor esta multiculturalidad en las aulas y que también impliquen a los padres, extranjeros y autóctonos, para enriquecerse entre todos", concluye.