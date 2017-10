El exalcalde de Vigo, Manuel Pérez, en el banquillo

La Fiscalía solicita un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta durante siete años para el exalcalde de Vigo por el PP Manuel Pérez, al que considera autor de un delito de abuso en el ejercicio de su función pública como Inspector de Trabajo y Seguridad Social, y que será juzgado el 31 de octubre por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.



Año y medio de prisión y siete de inhabilitación absoluta. Ésta es la pena que la Fiscalía solicita para el exalcalde de Vigo Manuel Pérez, por un presunto delito de abuso cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. En este caso, como inspector de Trabajo. Según el Ministerio Público, el acusado habría solicitado favores sexuales a una mujer a cambio de no denunciar que trabajaba en una empresa sin estar de alta en la Seguridad Social y cobrando las prestaciones de paro.

El 25 de abril de 2015, durante una inspección en la empresa Hornipan Galicia S.L.U., tuvo conocimiento de la situación de la empleada. Unos días después, según la Fiscalía, recibió a la mujer en su despacho oficial, ya que ella acudió por encargo de su jefe a llevar documentación de la empresa. Tras saludarla con dos besos en la mejilla y preguntarle si podía tutearla, según el escrito de acusación, "le dijo que, aunque no podía trabajar en tales condiciones él no se iba a beneficiar de nada por perjudicarla a ella, que él iba a cobrar su sueldo", y le indicó "mira, vamos a hacer como que yo no te vi allí porque perderías las prestaciones".

Después, según la acusación, le comentó "vaya por delante que tienes los ojos más bonitos que he visto en mi vida" y le pidió el teléfono. Ante las dudas le indicó "no te preocupes que no te voy a acosar". Una señora llamó a la puerta, por lo que el acusado pidió a la víctima que esperase fuera, llamándola después de atender a la otra.

Entonces, según el escrito de acusación, "el acusado intentó, asiéndola por los brazos, besarla en la boca, tratando de retroceder la mujer y apartarle los brazos", momento en el que él le habría dicho "tranquila mujer, no chilles", a lo que la víctima replicó "que había límites que no se podían pasar y que le daba igual, aunque perdiese el paro". El acusado, siempre según la Fiscalía, le tocó una de las nalgas. Al decirle ella que no, él habría replicado riendo "¿no ahora o nunca?", respondiendo ella que "nunca". El acusado habría respondió "que era una pena porque hacer el amor con ella tenía que ser un espectáculo".

La fiscal sostiene que ante el nerviosismo de la mujer "que comenzaba a llorar" le dijo "ahora no me vayas a denunciar por acoso" y la acompañó al ascensor mientras advertía "algún día te voy a llamar para comer juntos". Ella corrió escaleras abajo sin esperar al ascensor.

A consecuencia de la denuncia por presuntos tocamientos interpuesta contra él, el inspector se abstuvo de intervenir en el expediente a Hornipan Galicia. De no haberlo hecho, según la Fiscalía, su informe hubiera sido determinante respecto a la propuesta de sanción a la mujer.