La oposición critica que se cobre un mínimo de 30 m3 cuando se pide ahorrar en el consumo

Los grupos de la oposición criticaron ayer la "incoherencia" de que el Concello pida a los vecinos que ahorren en agua cuando se les está cobrando un consumo mínimo en el recibo de 30 metros cúbicos. La edil del PP Elena González denunció que el alcalde "lleva diez años sin querer cambiar la factura y eso es incompatible con el llamamiento a un consumo responsable", valoró antes de lamentar el "retraso" en la activación del plan de emergencias ante la sequía que entiende se puso en marcha para "tapar" la denuncia de que no se activó la noche de los incendios. El PP cree que el gobierno vigués "no fomenta el consumo responsable cuando se roba 22 m3 en cada recibo a 40.000 vecinos que viven solos". Desde Marea recordaron ayer que llevan años denunciando averías y fugas en la red de abastecimiento y que no se puede "publicitar" el control que realiza la concesionaria cuando forma parte de sus obligaciones. El grupo celebra que se arreglen esos fallos y se suprima el baldeo con agua potable y reclama de nuevo que se estudie remunicipalizar el servicio.