La huelga de los examinadores redujo a la mitad los carnés expedidos en julio y septiembre

La huelga de los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) sigue perjudicando a autoescuelas y alumnos. En julio y septiembre, los dos meses completos en los que hubo paros (se secundan los lunes, martes y miércoles de cada semana), la oficina local de Tráfico de Vigo expidió 501 nuevos permisos de conducir, un 53% menos que en los mismos meses del año pasado, cuando se validaron hasta 1.159 carnés. Los datos negativos se hacen extensibles al cómputo desde enero. La huelga de los últimos meses lastra los números de lo que va de año con casi 1.000 nuevos conductores menos que en el mismo periodo de 2016. Los examinadores han aprobado seguir con la huelga durante el mes de noviembre tras no obtener mejoras salariales. En concreto, reclaman un incremento de su complemento específico.

Los principales damnificados son los propios alumnos, que han visto cómo en los meses en los que más pruebas se celebran perdían tres de los cinco días hábiles para acogerlas. Tan solo se realizan exámenes jueves y viernes. "Existe lista de espera y muchos alumnos tienen que aguardar semanas para poder examinarse. Eso conlleva más gastos e incluso peores resultados", apunta Alberto Bugallo, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas.

Aunque el sector sigue realizando prácticas a diario, muchos alumnos no las pueden sufragar. "Como tienen que esperar varias semanas para examinarse, muchos dejan de circular para ahorrar algo de dinero y dos días antes de la prueba retoman la conducción. Si a esa irregularidad le sumas los nervios propios del examen y la angustia por la posible espera si suspenden, los resultados no son muy positivos", explica Bugallo.

Las autoescuelas han visto cómo el periodo de mayor facturación, aprovechando las vacaciones de los estudiantes, arrojó resultados negativos. "Los jóvenes tienen miedo y eso se nota a la hora de contabilizar matriculaciones. Lo estamos pasando mal y lo peor es que no somos una parte del conflicto sino que estamos en el medio", comenta el presidente provincial, quien augura un futuro negro para muchos negocios si no cambia la situación. "Que cierren algunos locales todavía está en el aire y aunque no se dice abiertamente sí es cierto que notas tensión en el gremio. Está siendo una huelga larguísima", apostilla.

Amparo institucional

Por todo ello las autoescuelas se han reunido con los diferentes partidos del Parlamento gallego para tratar de encontrar alguna solución que alivie su delicada situación actual. "Hay buena voluntad política y entre todos estamos intentando encontrar una serie de estímulos para el sector. En este sentido el BNG presentó una proposición no de ley para que la Xunta pueda ofrecer algún tipo de ayuda social o económica", señala.

Mientras llega ese posible amparo de la administración autonómica, los profesores siguen instruyendo a sus alumnos como si el examen estuviese a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la realidad es bien distinta y muchos todavía no saben cuando podrán colgar la "L" en la parte trasera de su propio vehículo.