Un diminuto local con miles de zapatos y tesoros en su interior

Entrar en el local de Miniprecios es relativamente sencillo. No lo es tanto removerse en su interior. Sus apenas 120 centímetros de ancho no permiten la presencia de varios clientes a la vez. Sin embargo, "Nacho" se mueve como pez en el agua. "Todo es cuestión de organizarse. Aquí, aunque no lo parezca, caben 800 pares de zapatos", explica el propietario, quien los ha vendido casi todos en los últimos días. "Rebajé los precios y se han llevado todos menos seis", añade.

Pese a que en la actualidad el comercio se limita al pequeño local de Elduayen, el pasado fue mucho más próspero para la marca Miniprecio. "Hubo una época en la que teníamos un almacén donde trabajaban sin descanso dos personas. Además en la tienda éramos tres vendedores. Eran tiempos mucho más prósperos que los de ahora y se ganaba dinero", comenta "Nacho".